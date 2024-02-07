Причину мощного взрыва в Удмуртии объяснили

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Мощный взрыв, который напугал жителей Ижевска, произошел из-за штатных испытаний на Воткинском заводе, производящем технику военного и гражданского назначения. Об этом изданию ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Завьяловского района.
Там пояснили, что громкий хлопок, слышный на всю округу, не является ЧП.
«Это плановое мероприятие», — рассказали в Воткинском заводе.
Ранее сообщалось, что в Белгороде ребёнок попал под машину, когда бежал прятаться от взрывов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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