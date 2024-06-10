«Приехал, москаль»: на Украине медики отказались помогать лежащему на улице мариупольцу

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В Ивано-Франковске бригада скорой помощи отказалась помогать мужчине из Мариуполя. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
На видеозаписи видно, как сотрудница скорой кричит на лежащего на асфальте мужчину.
По данным канала, у мужчины случился эпилептический припадок. Что с ним было дальше, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Крыму выкрикивавшую националистические лозунги женщину сняли на видео. На семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к Вооруженным силам Украины. На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Я тебя принимать не буду, везти никуда не буду. Приехал, москаль, во Франковск, так вставай на ноги», — сказала врач.
По данным канала, у мужчины случился эпилептический припадок. Что с ним было дальше, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Крыму выкрикивавшую националистические лозунги женщину сняли на видео. На семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к Вооруженным силам Украины. На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова