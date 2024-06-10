Российский преподаватель с мачете разгонял посиделки во дворе и попал на видео

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В Челябинске преподаватель английского языка в техникуме решил разогнать шумные посиделки соседей во дворе с помощью мачете. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 63-летний мужчина, схватив полуметровое мачете, отправился дестрой это пати, хорошенько напугав женщин и детей. Крики «Пожалуйста, не надо!» он игнорировал. По предварительным данным, в ходе инцидента никто из людей не пострадал. Полиция доставила мужчину в отдел. Был составлен протокол за «мелкое хулиганство».
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который в результате конфликта на северо-востоке Москвы убил одного прохожего и ранил другого. По данным ведомства, на Сиреневом бульваре между двумя группами возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки злоумышленник нанес своим оппонентам множественные ножевые ранения. Один мужчина скончался от полученных травм, а второй был доставлен в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия.
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Дарья Осипова