Приехавшие в РДКБ после ЧП в Челябинске дети перенесли дорогу удовлетворительно

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, неоднократно проживал в казармах украинских военных в Киеве. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники. По данным издания, 58-летний Раут вел практически бездомный образ жизни и часто находился в центре Киева. Источники утверждают, что он нередко останавливался на базах или в казармах ВСУ.