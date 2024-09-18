Приехавшие в РДКБ после ЧП в Челябинске дети перенесли дорогу удовлетворительно

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Дети, которые были доставлены в российскую детскую клиническую больницу в Москве после нападения в челябинской школе, перенесли транспортировку удовлетворительно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Напомним, что в Челябинске школьник с молотком и ножом набросился на своих одноклассников и педагогов. Троих подростков, а также преподавателя после оказания первой медицинской помощи госпитализировали, двоих из детей прооперировали. Всех троих перевезли в Москву.
Сообщается, что в столицу они были доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф. В больнице отметили, что дети получат весь комплекс необходимого лечения.
Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что девочки, которые получили открытые черепно-мозговые травмы были госпитализированы в отделения реанимации. Отмечается, что сейчас состояние поступивших оценивается как стабильно тяжёлое.
Помимо этого, в пресс-службе уточнили, что 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ «Кораблик».
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что в столицу они были доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф. В больнице отметили, что дети получат весь комплекс необходимого лечения.
Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что девочки, которые получили открытые черепно-мозговые травмы были госпитализированы в отделения реанимации. Отмечается, что сейчас состояние поступивших оценивается как стабильно тяжёлое.
Помимо этого, в пресс-службе уточнили, что 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ «Кораблик».
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова