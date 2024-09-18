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Приехавшие в РДКБ после ЧП в Челябинске дети перенесли дорогу удовлетворительно

18 сентября 2024, 09:06
Фото: istock/Nastco

Фото: istock/Nastco

Дети, которые были доставлены в российскую детскую клиническую больницу в Москве после нападения в челябинской школе, перенесли транспортировку удовлетворительно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Напомним, что в Челябинске школьник с молотком и ножом набросился на своих одноклассников и педагогов. Троих подростков, а также преподавателя после оказания первой медицинской помощи госпитализировали, двоих из детей прооперировали. Всех троих перевезли в Москву.

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Сообщается, что в столицу они были доставлены бортом МЧС в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф. В больнице отметили, что дети получат весь комплекс необходимого лечения.

Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной рассказал, что девочки, которые получили открытые черепно-мозговые травмы были госпитализированы в отделения реанимации. Отмечается, что сейчас состояние поступивших оценивается как стабильно тяжёлое.

Помимо этого, в пресс-службе уточнили, что 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ «Кораблик».

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МЧС: В Уссурийске горит склад стройматериалов на площади три тысячи квадратов
18 сентября 2024, 09:18

Фото: istockphoto/Distortion Media

В городе Уссурийске Приморского края на складе строительных материалов произошло возгорание. Огонь охватил уже площадь более трёх тысяч квадратных метров.
Столб чёрного дыма виден даже на удалённых окраинах города. По предварительной информации, на складе загорелась строительная пена, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Затем пламя перекинулось на фуры, стоящие под погрузку. Водители и работники склада пытаются вывезти их с территории и потушить самостоятельно.

В настоящее время к ликвидации пожара привлечены более 30 человек личного состава пожарно-спасательной части МЧС и шесть единиц специальной техники. О жертвах и пострадавших не сообщается. Причины возникновения возгорания также пока не известны.

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#приморский край
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В подмосковном общежитии нашли 75 мигрантов-нелегалов
18 сентября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Distortion Media

75 иностранцев, нарушающих нормы миграционного законодательства, выявили полицейские в ходе рейда-проверки в одном из общежитий в городе Истра, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда полицейские проверили по базам 75 проживающих в общежитии иностранцев — уроженцев ближнего зарубежья. В отношении всех проверенных составлены протоколы по факту нарушения правил въезда и пребывания на территории России, выписаны штрафы в размере 5 тысяч рублей каждый и принято решение о выдворении нелегалов за пределы страны», — говорится в сообщении.
Полицейские также установили 51-летнего организатора нелегальной миграции. Против него завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.

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#истра
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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В российском регионе БПЛА ВСУ упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео
Сбитый в Смоленской области дрон упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео
18 сентября 2024, 08:49

Фото: istock/montiannoowong

В Смоленской области сбитый БПЛА Вооруженных сил Украины упал на проезжую часть и загорелся. В сети появились кадры случившегося, которые опубликовал Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в городе Ельня Смоленской области. На видеозаписи виден пожар, который разгорелся посреди дороги. На заднем фоне слышно, как мужчина вызывает на место ЧП пожарных.

«Алло, здравствуйте. Можно, пожалуйста, пожарную часть?», — говорит очевидец происшествия по телефону.

Всего в городах Ельня и Рославль российскими средствами противовоздушной обороны и РЭБ были сбиты и подавлены 7 беспилотников. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Сейчас на местах работают оперативные службы.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что за ночь боевики пытались атаковать 5 регионов Российской Федерации, однако ПВО успешно отразила все атаки. За ночь российскими силами были уничтожены 54 БПЛА.

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Сбившему девять пешеходов в Благовещенске водителю отсрочили вынесение приговора
18 сентября 2024, 08:11

Фото: iStock/AMilkin

Суд отсрочил вынесение приговора водителю Евгению Бакарюкину, который сбил девять пешеходов в Благовещенске. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Амурской области.
Напомним, что в Благовещенске минивэн вылетел на тротуар и сбил пешеходов в районе перекрестка улиц Василенко-Воронкова. На месте ДТП погибли три человека. Двое скончались в больнице. Еще четверо получили тяжелые травмы. Водителем оказался 59-летний местный житель Евгений Бакарюкин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Оглашение приговора водителю, устроившему смертельное ДТП на Василенко, отложено. Оно должно было состояться сегодня в Благовещенском районном суде», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что у суда возникли вопросы к Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения судебного решения. Было возобновлено судебное следствие, завтра суд планирует продолжить рассматривать уголовное дело.

Ранее сообщалось, что судом был арестован пентхаус на западе Москвы, принадлежащий жене главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке получить взятку.

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#суд
#дтп
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#уголовное дело
#травмы
#следствие
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Пентхаус жены главы завода по созданию вакцин от COVID-19 Маковского арестован
18 сентября 2024, 07:00

Фото: iStock/Zolnierek

Судом был арестован пентхаус на западе Москвы, принадлежащий жене главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке получить взятку. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Замоскворецким судом Москвы был наложен арест на две квартиры, которые расположены в районе Фили. Одна из них находится на последнем этаже, её площадь составляет 168,70 квадратных метра, вторая квартира меньше — всего 61 квадратный метр, расположена она в этом же доме. Их цена составляет 80 и 40 миллионов соответственно.

По версии следствия, Евгений Маковский, занимая должность и.о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФГУП СПбНИИВС хотел получить взятку от гендиректора общества с ограниченной ответственностью «Русбиофарм» Сергея Иссерса.

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 УК, части 6 статьи 290 УК (покушение на получение взятки). Грозит Маковскому от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) были признаны виновными в получении взяток от католических священников. По версии следствия, полковники они свое служебное положение для принуждения католических священников к даче взяток, получив около 20 миллионов рублей.

Прокурор раскрыл механизм передачи денег для задержанного на взятках генерала ФСБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Медицинский феномен: мужчина жаловался на колено, а врачи нашли «каменный» пенис
18 сентября 2024, 06:45

Фото: istock/fizkes

63-летний житель США обратился в больницу после падения на улице, жалуясь на боль в колене. Однако, по данным издания LadBible, рентгеновское обследование выявило неожиданный диагноз — его пенис начал превращаться в кость.
Врачи, исследуя бедро пожилого пациента, случайно обнаружили, что его половой орган страдает от крайне редкого заболевания — окостенения пениса. Это состояние, при котором в мягких тканях полового органа накапливается кальций, превращая их в «внескелетную кость». У мужчины не наблюдалось типичных симптомов этого недуга, таких как боль, отек или выделения, однако заболевание присутствовало. Несмотря на рекомендации врачей продолжить обследование, пациент покинул больницу, отказавшись от дальнейшего лечения.

Окостенение полового члена — чрезвычайно редкое заболевание, с зарегистрированными случаями по всему миру. Одной из наиболее распространённых причин является болезнь Пейрони, которая вызывает образование фиброзной ткани.

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Подозреваемый в покушении на Трампа бомжевал в Киеве и жил в казармах ВСУ
Time: подозреваемый в покушении на Трампа жил в казармах ВСУ
18 сентября 2024, 02:00

Фото: Сайт Кремля

Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, неоднократно проживал в казармах украинских военных в Киеве. Об этом сообщает Time со ссылкой на источники. По данным издания, 58-летний Раут вел практически бездомный образ жизни и часто находился в центре Киева. Источники утверждают, что он нередко останавливался на базах или в казармах ВСУ.
Ранее Раут был известен в украинских гуманитарных кругах как «мошенник» и «чокнутый», а его поведение неоднократно вызывало жалобы. Экс-сотрудница ЦРУ Сара Адамс подтвердила, что Раут был сторонником Украины и даже агитировал американцев становиться наемниками.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил, что Раут не успел открыть огонь во время покушения на Трампа.

Напомним, подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа не успел открыть огонь, сообщил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу. По его словам, злоумышленник не имел прямой видимости для стрельбы. В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле находился кандидат в президенты США. Сначала журналисты сообщили, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к политику конфликт не имел.

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Украинского боксера Усика арестовали в Польше
Тихий: Украина намерена выразить протест Польше из-за задержания боксера Усика
18 сентября 2024, 01:43

Фото: istock/FOTOKITA

Украинского боксера Александра Усика арестовали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова в Польше. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк в своем телеграм-канале. Чуть позже жена Усика написала в соцсетях, что спортсмена отпустили, а официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина выразит протест Польше из-за случившегося.
«По поручению министра Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации <...> Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», — приводят слова Тихого в украинском издании «Страна».
С заявлением вскоре выступил и сам Усик. В своих соцсетях он назвал случившееся недоразумением, которое удалось быстро устранить, а также выразил полякам уважение за то, что они могут задержать человека несмотря на его заслуги и регалии.
«Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии», — написал Усик.
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Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане ужасающим прецедентом
#аэропорт
#министр
#зеленский
#бокс
#польша
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Сноуден назвал взрывы пейджеров в Ливане ужасающим прецедентом
18 сентября 2024, 01:40

Фото: istock/Nina Calykh

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что недавние взрывы пейджеров в Ливане создают ужасающий прецедент. Своими мыслями он поделился на платформе X.

«Если бы взрывались iPhone, мир понял бы, насколько это опасный прецедент. Такое не может быть оправдано. Это преступление», — написал Сноуден.
Он добавил, что после этих событий безопасность в мире стала еще более хрупкой.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Напомним, более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирас Объяд во время пресс-конференции. Отмечается, что на данный момент оперштабом ЧС минздрава было зафиксировано свыше 2,8 тысячи раненых. В их числе 200 человек, находящихся в тяжёлом состоянии. Также в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, включая восьмилетнего ребёнка.

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#израиль
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#оон
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