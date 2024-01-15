Принадлежащее США судно поразили близ берегов Йемена

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Судно, принадлежащее Соединенным Штатам, было поражено ракетой около берегов Йемена. Об этом информирует издание Reuters.
Дополнительно отмечается, что возле йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.
Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило, что американские военные 13 января атаковали радиолокационную станцию хуситов в Йемене. В Пентагоне заявили, что удар был совершенно ракетами «Томагавк» с эсминца ВМФ США USS CARNEY c целью снизить возможности хуситов атаковать морские суда в Красном море.
Напомним, что в ночь на 12 января британские и американские военнослужащие обстреляли особо важные военные объекты йеменских хуситов. Позже обстрелы подтвердили в Пентагоне. Также официальное подтверждение действий армии США дал президент страны Джозеф Байден. Отмечается, что повреждения получили более десяти объектов, среди которых площадки для запуска ракет, склады боеприпасов, и другие военные объекты.
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Ранее Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) официально подтвердило, что американские военные 13 января атаковали радиолокационную станцию хуситов в Йемене. В Пентагоне заявили, что удар был совершенно ракетами «Томагавк» с эсминца ВМФ США USS CARNEY c целью снизить возможности хуситов атаковать морские суда в Красном море.
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Алина Юрчак