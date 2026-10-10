Priora врезалась в дерево в Ивановской области, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Lada Priora в городе Южа Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Авария произошла в ночь на 10 октября на улице Серп и Молот. По данным ведомства, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, после чего машина врезалась в дерево.
В результате происшествия травмы получили женщина и трое мужчин. Всех пострадавших госпитализировали в Шуйскую центральную районную больницу. К ликвидации последствий ДТП привлекли четырех сотрудников МЧС и одну единицу техники.
Ранее в Карелии пьяный шофер устроил смертельную аварию. Подробности — в нашем материале.
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