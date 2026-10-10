Priora врезалась в дерево в Ивановской области, есть пострадавшие

10 октября 2026, 19:20

Четыре человека пострадали при ДТП в Ивановской области, авто врезалось в дерево

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля Lada Priora в городе Южа Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.