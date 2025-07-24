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Пристававшего к ребёнку педофила на сине-зелёном мотоцикле ищут под Красноярском

Фото: iStock/blinow61

Педофил на сине-зелёном мотоцикле приставал к ребёнку в Красноярском крае. Мужчину разыскивают, пишет Telegram-канал Kras Mash.



Отмечается, что домогательства к ребёнку произошли в Ермаковском районе. В последний раз подозреваемого видели в Танзыбее, после чего о его местоположении сведений не поступало.

Известно лишь, что мужчина передвигается на мотоцикле Racer RC300 сине-зелёного цвета.

Накануне сообщалось, что мужчина подглядывал за женщинами в торговом центре «Ривьера» на юге Москвы. Неадекват вошёл в женский туалет и заперся в одной из кабинок, откуда сверху наблюдал за посетительницами. Однако он был пойман с поличным проницательной девушкой.

Анастасия Чинкова

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