Приставы задержали должницу по алиментам в парикмахерской при записи на стрижку
В Лениногорском районе Татарстана судебные приставы задержали женщину с долгом по алиментам во время её визита в парикмахерскую, назначив ей 20 часов обязательных работ и взыскание задолженности.
Сотрудница УФССП, записываясь на стрижку в салон красоты, обнаружила в журнале фамилию должницы, длительное время скрывавшейся от уплаты алиментов на содержание детей. Коллеги оперативно отреагировали: женщину задержали у входа в заведение и доставили в отделение.
Мировой суд вынес постановление о назначении 20 часов обязательных работ и обязал погасить накопившийся долг.
По данным УФССП, это не единичный похожий случай креативной поимки нарушителей. Так, в Кузбассе в феврале 2025 года пристав арестовал парикмахера-алиментщика с долгом в 1 млн рублей, записавшись к нему на стрижку под видом клиента.
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