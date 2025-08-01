Приставы задержали должницу по алиментам в парикмахерской при записи на стрижку

01 августа 2025, 03:03

Должницу по алиментам обнаружили через журнал записи в салоне красоты

Фото: Istock/blinow61

В Лениногорском районе Татарстана судебные приставы задержали женщину с долгом по алиментам во время её визита в парикмахерскую, назначив ей 20 часов обязательных работ и взыскание задолженности.