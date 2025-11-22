В столичном районе Медведково трамвай на огромной скорости снёс двоих пешеходов
В Москве трамвай сбил двух пешеходов. Об этом информирует Telegram-канал «Агентство «Москва».
Происшествие случилось в районе Медведково. Мужчина и женщина переходили трамвайные пути в неположенном месте. По предварительной информации, трамвай двигался с высокой скоростью. Водитель не успел среагировать и вовремя затормозить.
В результате наезда один человек скончался на месте до прибытия медиков. Второй пострадавший получил серьёзные травмы. Скорую помощь вызвали очевидцы. На месте работают сотрудники экстренных служб. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
