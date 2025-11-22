«Уж я точно знаю»: В деле «богородского маньяка» заговорила мать одной из жертв

22 ноября 2025, 17:48

Мать пропавшей девушки утверждает, что её дочь не убивал «богородский маньяк»

Фото: Istock/MaYcaL

По делу «богородского маньяка» мать одной из пропавших девушек, Елена, публично опровергает версию о гибели своей дочери. Женщина настаивает, что её дочь жива, и резко критикует тех, кто распространяет обратное без доказательств. Об этом сообщает mk.ru.





Елена возмутилась, что её дочь и вторую пропавшую «записали в мёртвые», хотя тела не нашли и официального подтверждения нет.

«Они живые. Уж я-то точно знаю!» — заявила женщина в комментариях под новостным постом.