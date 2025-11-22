«Уж я точно знаю»: В деле «богородского маньяка» заговорила мать одной из жертв
Мать пропавшей девушки утверждает, что её дочь не убивал «богородский маньяк»
По делу «богородского маньяка» мать одной из пропавших девушек, Елена, публично опровергает версию о гибели своей дочери. Женщина настаивает, что её дочь жива, и резко критикует тех, кто распространяет обратное без доказательств. Об этом сообщает mk.ru.
Елена возмутилась, что её дочь и вторую пропавшую «записали в мёртвые», хотя тела не нашли и официального подтверждения нет.
«Они живые. Уж я-то точно знаю!» — заявила женщина в комментариях под новостным постом.Мать предположила, что её дочь, как и третья девушка, которая сбежала от подозреваемого, могла уехать и временно не выходить на связь. На требования предоставить доказательства россиянка ответила, что сделает это, когда сама найдёт дочь далеко от этого человека.
Ранее в эфире телеканала Елена сообщила, что её дочь ушла из дома сама после ссоры с задержанным Дмитрием Артамошиным. Следствие предъявило 46-летнему мужчине обвинения в убийствах, но поиски пропавших девушек продолжаются.