«Уж я точно знаю»: В деле «богородского маньяка» заговорила мать одной из жертв

Мать пропавшей девушки утверждает, что её дочь не убивал «богородский маньяк»
Фото: Istock/MaYcaL

По делу «богородского маньяка» мать одной из пропавших девушек, Елена, публично опровергает версию о гибели своей дочери. Женщина настаивает, что её дочь жива, и резко критикует тех, кто распространяет обратное без доказательств. Об этом сообщает mk.ru.



Елена возмутилась, что её дочь и вторую пропавшую «записали в мёртвые», хотя тела не нашли и официального подтверждения нет.

«Они живые. Уж я-то точно знаю!» — заявила женщина в комментариях под новостным постом.
Мать предположила, что её дочь, как и третья девушка, которая сбежала от подозреваемого, могла уехать и временно не выходить на связь. На требования предоставить доказательства россиянка ответила, что сделает это, когда сама найдёт дочь далеко от этого человека.

Ранее в эфире телеканала Елена сообщила, что её дочь ушла из дома сама после ссоры с задержанным Дмитрием Артамошиным. Следствие предъявило 46-летнему мужчине обвинения в убийствах, но поиски пропавших девушек продолжаются.
Ольга Щелокова

