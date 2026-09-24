Признаки поражения органов выявили у мужчины после нападения роя пчел
Житель Китая выжил после нападения роя пчел, оставивших на его теле около тысячи жал. Об этом сообщило издание Hubei Daily.
Инцидент произошел в уезде Цзяюй в провинции Хубэй. Мужчина по фамилии Ван вышел на прогулку, когда на него внезапно налетели насекомые. Пчелы жалили его в голову, лицо, губы, кисти рук и другие части тела. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в реанимацию больницы Уханьского университета.
При поступлении на коже мужчины обнаружили множество черных жал — их общее количество оценили в тысячу. Три медработника в течение трех часов с помощью увеличительного стекла и тонких инструментов удаляли их по одному. После этого врачи еще на протяжении двух дней продолжали интенсивное лечение, чтобы снять отек лица и избавить пациента от тяжелой одышки.
По словам медиков, опасность множественных укусов связана не только с аллергией. Большое количество пчелиного яда способно вызвать тяжелую системную реакцию организма и привести к повреждению внутренних органов. В этом случае у пациента ухудшились показатели работы печени и мышечной ткани, а также появились признаки ацидоза с риском полиорганной недостаточности.
Врачи отмечают, что при нападении роя важно как можно быстрее покинуть опасную зону и не пытаться отбиться от насекомых резкими движениями. Оставшееся в коже жало советуют удалять аккуратно, соскребая его твердым плоским предметом, а не сдавливая пальцами. При множественных укусах, отеке, одышке или ухудшении самочувствия необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Читайте также: