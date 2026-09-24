Признаки поражения органов выявили у мужчины после нападения роя пчел

24 сентября 2026, 13:16

Hubei Daily: житель Китая выжил после укусов тысячи пчел

Фото: iStock/Pawich Sattalerd

Житель Китая выжил после нападения роя пчел, оставивших на его теле около тысячи жал. Об этом сообщило издание Hubei Daily.