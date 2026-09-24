Сеть притонов с детьми накрыли в российском регионе
В Алтайском крае перед судом предстанут восемь местных жителей, которых обвиняют в организации сети притонов с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, фигуранты наладили в Бийске работу заведений для занятия проституцией, в том числе с привлечением детей. Точками размещения стали две сауны, кроме того, оказывающие услуги лица выезжали к клиентам в квартиры и другие места за денежные вознаграждения.
За полтора года незаконный бизнес принес обвиняемым не менее 5,9 миллиона рублей. В рамках предварительного следствия арестовано имущество фигурантов и других лиц, использовавшееся при совершении преступлений: два автомобиля, земельный участок и помещение сауны на нем общей стоимостью около 3,2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пресекли деятельность притона, маскировавшегося под спа-комплекс с баней и бассейном.
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