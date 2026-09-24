Сеть притонов с детьми накрыли в российском регионе

24 сентября 2026, 12:09

В Алтайском крае осудят восемь организаторов притонов с детьми

Фото: iStock/AMilkin

В Алтайском крае перед судом предстанут восемь местных жителей, которых обвиняют в организации сети притонов с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.