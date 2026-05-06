В Пензе два человека пострадали в ДТП с грузовым поездом
В Пензе ночью на железнодорожном переезде столкнулись кроссовер Toyota RAV4 и грузовой поезд. Авария произошла на улице Аустрина в Октябрьском районе. Травмы получили два человека. Об этом пишет РИА Новости.
По информации областной Госавтоинспекции, ДТП случилось в 0.05 мск среды. За рулем иномарки находился мужчина 1992 года рождения. Ему навстречу шел тепловоз ТГМ-6 с 27 вагонами. Водитель получил травмы. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой. В салоне ехала женщина 1982 года рождения. Ее увезли в больницу. Региональная ГАИ начала проверку.
