Прохожие в Калининграде успели подхватить выпавшего из окна четвёртого этажа малыша
Прохожие в Калининграде поймали маленького ребёнка, который выпал из окна. Об этом сообщили в канале «МЧС Калининградской области» на платформе MAX.
Инцидент произошёл днём 30 июня. По данным спасателей, малыш упал с четвёртого этажа, но находившиеся рядом люди успели подхватить его до касания земли. Видимых травм у ребёнка не обнаружили, однако для профилактического обследования его доставили в детскую областную больницу.
В ведомстве напомнили, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, а также рекомендовали установить на окна блокираторы, убрать мебель от подоконников и не разрешать детям играть рядом с этими потенциально опасными местами.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Калининградской области суд рассмотрит дело 47-летней жительницы Гусева. Ей инкриминируют убийство новорожденного внука после того, как женщина приняла роды у своей несовершеннолетней дочери.
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