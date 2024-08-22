Проиграл: против белоруса открыли дело о ложном доносе

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Белорус проиграл миллион в Гомеле, а потом выдумал историю про неких воров из Башкирии, сообщает Mash Batash.
Как уточняют журналисты, мужчина должен был приобрести товар в Башкирии для семейной торговой точки, а в итоге все оставил в казино. Сказать о своем проигрыше родне он побоялся, а когда все же доехал до Башкирии спрятал планшет и телефон в багажник, заявив про кражу правоохранителям. Открыто уголовное дело по статье о ложном доносе.
Ранее сообщалось, что мужчина умер в Казани после похмельной капельницы, сейчас следователи разбираются в подробностях случившегося. Открыто уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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