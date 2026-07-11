Производственный склад на три тысячи квадратов загорелся в Подмосковье
Возгорание на производственном складе произошло днем в Подмосковье. Об этом стало известно 11 июля.
По информации источника «Известий», огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, полностью охватив все строение. В настоящее время пожарные подразделения ведут борьбу с возгоранием, данные о пострадавших не поступали.
Ранее, в ночь на субботу, сигнал о возгорании поступил из многоквартирного дома на Криворожской улице в Москве. Там загорелась двухкомнатная квартира.
Как сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ, прибывшие на место спасатели оперативно провели разведку и приступили к ликвидации огня. Одновременно организовали поисково-спасательную группу для эвакуации жильцов.
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