Уничтожение дрона вблизи башни Бурдж-Халифа попало на видео
SHOT: иранский БПЛА сбили вблизи башни Бурдж-Халифа в Дубае
Иранский БПЛА сбили возле башни Бурдж-Халифа в Дубае. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
На них видно, как беспилотник пролетает вблизи знаменитого небоскреба. Вскоре после этого в небе происходит яркая вспышка — вероятно, сработала ПВО.
«Иранский БПЛА сбили рядом с башней Бурдж-Халифа в Дубае — момент попал на видео», — говорится в посте.Ранее сообщалось, что новая серия мощных взрывов произошла в самом большом городе ОАЭ, столицах Кувейта и Катары — Дубае, Эль-Кувейте и Дохе.
Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». Американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации объяснил происходящее «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.