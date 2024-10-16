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Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы

16 октября 2024, 07:13
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

В прокуратуре Парижа заявили, что в отношении задержанного в июле гражданина Российской Федерации Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции. Об этом информирует РИА Новости.
«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции – преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что по запросу МВД у мужчины на дому был проведён обыск. В результате были обнаружены материалы, которые свидетельствуют о его намерении организовать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию во время Олимпийских игр. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела и предъявления ему обвинений.



Ранее французские СМИ сообщали о задержании гражданина России, подозреваемого в подготовке действий, направленных на «дестабилизацию» во время Олимпийских игр.

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