Прокуратура Парижа: задержанному во Франции россиянину грозит до 30 лет тюрьмы

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В прокуратуре Парижа заявили, что в отношении задержанного в июле гражданина Российской Федерации Кирилла Грязнова возбуждено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством для организации беспорядков во Франции. Об этом информирует РИА Новости.
«Прокуратура Парижа 23 июля 2024 года возбудила судебное расследование о сотрудничестве с иностранным государством с целью провоцирования беспорядков во Франции – преступлении, влекущем за собой наказание до 30 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что по запросу МВД у мужчины на дому был проведён обыск. В результате были обнаружены материалы, которые свидетельствуют о его намерении организовать инциденты, способные дестабилизировать ситуацию во время Олимпийских игр. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела и предъявления ему обвинений.
Ранее французские СМИ сообщали о задержании гражданина России, подозреваемого в подготовке действий, направленных на «дестабилизацию» во время Олимпийских игр.
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