Прокуратура Пензенской области проверит напиток Aloe Vera
Прокуратура Пензенской области инициировала проверку после сообщений о напитке Aloe Vera, от которого ребёнок в Новой Москве получил ожог гортани. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Экспертам предстоит оценить обстоятельства произошедшего и безопасность товара.
«По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан, производство которого осуществляется в Пензе», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что потенциально опасная партия лимонада Aloe Vera распространялась по регионам России почти год.