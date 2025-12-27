Достижения.рф

Прокуратура Пензенской области проверит напиток Aloe Vera

Фото: istockphoto/ablokhin

Прокуратура Пензенской области инициировала проверку после сообщений о напитке Aloe Vera, от которого ребёнок в Новой Москве получил ожог гортани. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.



Экспертам предстоит оценить обстоятельства произошедшего и безопасность товара.

«По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан, производство которого осуществляется в Пензе», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что потенциально опасная партия лимонада Aloe Vera распространялась по регионам России почти год.
Никита Кротов

