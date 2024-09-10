Воробьев приехал на место падения обломков беспилотника в Раменском

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Губернатор прибыл на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Сначала он встретился с обеспокоенной жительницей дома, пострадавшего от атаки беспилотника, а затем обратился к представителям экстренных служб для получения актуальных данных о ситуации на месте.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. По ее словам, вокруг был дым, ощущалась гарь, сработала пожарная сигнализация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Ранее Алена Батурина, жительница дома в подмосковном Раменском, рассказала о первых минутах после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. По ее словам, вокруг был дым, ощущалась гарь, сработала пожарная сигнализация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова