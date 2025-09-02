В Италии беременную девушку оттаскали за волосы за кражу сумки у туристки
В Италии беременная женщина попыталась украсть вещи из сумки туристки и поплатилась. Об этом пишет The Metro.
Все произошло на площади Сан-Лоренцо во Флоренции. На кадрах, опубликованных изданием, видно, как девушка выхватывает у путешественницы сумку, после чего убегает. Однако скрыться воровке все же не удается — муж потерпевшей догоняет ее и ловит за волосы. Затем мужчина кричит на итальянском: «Полиция!».
Отмечается, что злоумышленница заговорила о своем положении только после того, как ее поймали на преступлении. В итоге правоохранители ее задержали.
Ранее сообщалось, что итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато задержали в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии.
