Прокуратура требует открыть дело на Таратуту* за невыполнение обязанностей иноагента

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Возбуждения уголовного дела против журналистки Юлии Таратуты* требует московская прокуратура за невыполнение девушкой обязанностей иностранного агента. Об этом ведомство информирует в своем Telegram-канале.
«Прокуратура Москвы установила, что признанная иноагентом Юлия Таратута*, была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах», — пояснили в прокуратуре.Там уточнили, что материалы направлены следователям, чтобы решить вопрос о начале уголовного производства в отношении Таратуты*.
Перед этим стало известно, что признанную иноагентом участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* разыскивают на международном уровне.
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*Признаны иноагентами в РФ.
Никита Кротов