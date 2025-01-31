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Прокуратура требует открыть дело на Таратуту* за невыполнение обязанностей иноагента

На журналистку-иноагента Таратуту* могут открыть дело
Фото: istockphoto/Akintevs

Фото: istockphoto/Akintevs

Возбуждения уголовного дела против журналистки Юлии Таратуты* требует московская прокуратура за невыполнение девушкой обязанностей иностранного агента. Об этом ведомство информирует в своем Telegram-канале.
«Прокуратура Москвы установила, что признанная иноагентом Юлия Таратута*, была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах», — пояснили в прокуратуре.
Там уточнили, что материалы направлены следователям, чтобы решить вопрос о начале уголовного производства в отношении Таратуты*.



Перед этим стало известно, что признанную иноагентом участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* разыскивают на международном уровне.

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*Признаны иноагентами в РФ.
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#уголовное дело
#новости
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Пенсионер напал с мачете и «рубанул» пассажира поезда в Новосибирской области
112: Росгвардия задержала пенсионера с мачете в Барабинске Новосибирской области
31 января 2025, 13:33

Фото: istockphoto/A_N

Пенсионер с мачете напал на пассажиров поезда «Томск-Адлер». Как передает Telegram-канал 112, 67-летний мужчина «рубанул» мужчину, а также ударил женщину по голове. Нападение произошло, когда состав был в Новосибирской области.
После содеянного мужчина залез на верхнюю полку. В Барабинске его задержали росгвардейцы. Уточняется, что дедушка-агрессор пытался отмахиваться мачете от сотрудников. Пострадавшие живы и находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Перед этим стало известно о том, что 11-летняя девочка ударила ножом бабушку за запрет выйти на улицу. Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии, однако известно, что ребенок избежит суда в силу своего возраста.

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#новосибирская область
#росгвардия
#новости
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В Жуковском аферист выманил у пенсионера золото за поддельную красную икру
31 января 2025, 13:25

Фото: istockphoto/A_N

Дело о мошенничестве, связанное с продажей фальсифицированной красной икры, рассмотрел Жуковский городской суд Московской области, виновным признан житель округа Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, в Жуковском аферист подошёл на улице к пенсионеру и предложил ему купить красную икру по заниженной цене. Пожилой человек согласился, однако денег при себе у него не было, поэтому он пригласил мошенника к себе домой. Дома злоумышленник вынудил мужчину и его жену отдать в уплату за несколько банок икры золотые украшения», — говорится в сообщении.
Вскоре пенсионер обнаружил, что икра фальсифицированная. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Полиция вычислила продавца и задержала по месту его проживания в Домодедове. Изъятые золотые изделия были возвращены законному владельцу.

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#криминал
#мвд московской области
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Baza: девочка убила ножом бабушку в Москве за то, что та не дала ей погулять
31 января 2025, 11:28

Фото: istockphoto/zoka74

Девочка в возрасте 11 лет ударила ножом в бок свою бабушку в Москве. Как информирует Baza, все произошло из-за того, что женщина не разрешила школьнице Оле (имя изменено) погулять.
Ребенок учится дома на фоне проблем со здоровьем. Трагедия случилась накануне в четверг, 30 января. Бабушка с внучкой были дома. Пенсионерка не разрешила Оле выйти на улицу, потому что у нее должны были быть вечером занятия с репетитором.

Запрет взбесил ребенка, Оля взяла нож и нанесла удар, после которого женщина упала на пол. Позже девочка выбежала на улицу, став кричать, что её «бабушка умерла». Скорую вызвала соседка-одногодка Оли.

Бабушку не спасли, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Оля избежит суда, поскольку еще не достигла 14-летнего возраста.

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#москва
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#суд
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Начальника представительства МО РФ арестовали за взятку на 14 млн рублей
31 января 2025, 11:26

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода «Импульс» в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в СК РФ, передает РИА Новости.
«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2017–2023 годах МО РФ заключило порядка 10 госконтрактов с предприятиями ОПК на поставку военной продукции, в том числе для подразделений, которые участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Общая сумма составила более полумиллиарда рублей.

Субподрядчиком стало ОАО «Пятигорский завод «Импульс». Контролировать качество продукции и осуществлять техническую приемку должен был Болгарев.
За это время, по данным СК, за указанный промежуток времени Болгарев получил от гендиректора компании-субподрядчика Сергея Кузьменко взятки на сумму свыше 14 миллионов рублей, чтобы он формально принял продукцию, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.

В настоящее время суд заключил Болгарева под стражу. Главное военное следственное управление СК РФ контролирует расследование уголовного дела.

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В российском регионе задержали трех парней, жестоко избивших сверстника
31 января 2025, 11:17

Фото: istockphoto.com/Motortion

В российском регионе задержали трех парней, которые жестоко избили сверстника и устроили стрельбу из сигнального оружия. Об этом сообщает кемеровское УМВД. Первым двум, как отмечается, назначили административный арест от 3 до 6 суток, наказание для третьего еще не избрали.
«Полицейские выяснили, что трое налетчиков в ходе бытового словесного конфликта, перешедшего в потасовку, нанесли потерпевшему удары, а один из них произвел выстрел из сигнального пистолета. 22-летний пострадавший установлен и опрошен. В медучреждение за помощью он не обращался, сотрудникам полиции пояснил, что не имеет претензий к обидчикам и не будет писать заявление о привлечении их к ответственности», — приводит «Сiбдепо» заявление ведомства.
В то же время похожий инцидент произошел в подмосковном Раменском, где 24 января трое подростков сильно избили 43-летнего мужчину. Как сообщает АГН «Москва», школьники били потерпевшего молотком и снимали происходящее на видео, чтобы затем выложить в интернет. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, возбуждено уголовное дело.
«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении противоправных действий были установлены и доставлены в территориальный отдел. Ими оказались трое местных жителей 2009 года рождения», —пишет агентство.
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В Тюменской области цыгане похитили семиклассницу, затолкнув её в машину
В Тюменской области похитили семиклассницу
31 января 2025, 09:45

Фото: iStock/AnnaStills

В Тюменской области произошел шокирующий инцидент: 13-летняя школьница Саша М. была похищена возле своей школы в селе Княжево. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили девочку, затолкали её в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении.

Свидетели происшествия сообщили о случившемся директору школы, которая немедленно вызвала полицию. По словам очевидцев, машина находилась у учебного заведения с 08:00 до 14:00, ожидая подходящего момента для похищения.

Подруги Саши рассказали, что ранее она познакомилась с неким парнем в социальных сетях и вскоре начала жаловаться на то, что он стал её преследовать. Девочка испытывала страх и просила подруг провожать её домой после уроков. Мама Саши подтвердила, что знала о переписках дочери с молодым человеком.

По предварительной информации, похитители могут быть членами цыганской диаспоры Тюменского района и намерены насильно выдать девочку замуж. Саша воспитывается в благополучной семье. Полиция активно разыскивает девочку.

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#полиция
#происшествия
#девочка
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В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»
31 января 2025, 09:22

Фото: iStock/AnnaStills

Телефонные мошенники выманили у 67-летней жительницы Наро-Фоминска более 6 млн рублей под предлогом защиты от происков спецслужб Украины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, женщине позвонил неизвестный, который сказал, что представляет Росфинмониторинг, и предупредил, что мошенники пытаются открыть на неё кредит. Затем поступил ещё один звонок — на этот раз якобы от сотрудника ФСБ. Позвонивший сказал, что данные пенсионерки попали в ВСУ, и теперь ей грозит уголовная ответственность.

«Чтобы избежать этой беды, женщине велели купить новый телефон, установить на него банковское приложение и открыть онлайн-карту. На эту карту по инструкции мошенников женщина перевела 5 млн рублей, а все данные карты передала злоумышленникам. Впоследствии все средства с этой карты были похищены. Кроме того, пенсионерку уговорили передать подъехавшему курьеру хранящиеся у неё 5 тысяч евро», — говорится в сообщении.
Вскоре женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В ходе расследования полицейским удалось задержать в Москве так называемого дроппера — человека, который снимал деньги с карт жертв и переводил их на криптокошельки.

Сейчас полиция устанавливает остальных участников преступления.

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#наро-фоминск
#мошенники
#мошенничество
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Для тушения возгорания на северо-западе Москвы привлекли пожарный поезд
Пожарный поезд привлечен для помощи в тушении пожара в районе Тушино
31 января 2025, 08:26

Фото: iStock/grafoto

В районе Тушино на северо-западе Москвы произошло крупное возгорание, площадь которого достигла 2000 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости.
В результате инцидента было эвакуировано около 300 человек. Для эффективной борьбы с огнем Московская железная дорога (МЖД) привлекла пожарный поезд, который оснащен цистернами с 150 тоннами воды и 4 тоннами пенообразователя.

По информации пресс-службы МЧС России, пожарные продолжают работу на месте происшествия, и усилия по его ликвидации активизируются с помощью специализированной техники. Ситуация находится под контролем.

Подробности о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не сообщаются. Ведутся работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.

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#поезд
#пожарный
#человек
#происшествия
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WP: за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса
31 января 2025, 08:07

Фото: iStock/Windzepher

За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого воздушного судна. Об этом со ссылкой на изученные аудиозаписи радиопереговоров сообщила газета The Washington Post (WP).
Согласно ее информации, рейс авиакомпании Republic Airways, следовавший из Хартфорда (штат Коннектикут) в Вашингтон, находился на подходе к посадке, когда ему на пути встретился вертолет.

В результате самолету пришлось покинуть глиссаду и выполнить круговой маневр, после чего он успешно приземлился с повторной попытки.

30 января в Вашингтоне произошла трагическая авиакатастрофа, когда пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак, вызвав широкий резонанс и глубокую обеспокоенность среди общественности.

На борту самолета находились не только обычные пассажиры, но и известные фигуристы, включая тренеров чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также их соотечественницу Инну Волянскую.

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