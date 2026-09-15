Как проверить автомобиль с пробегом перед покупкой и избежать проблем в будущем: пошаговая инструкция
Купить подержанный автомобиль заметно дешевле нового, но привлекательная цена, ухоженный кузов и небольшой пробег еще не означают, что машина действительно окажется удачной покупкой. Скрытое ДТП, скрученный одометр, залог, ограничения на регистрацию или неисправность двигателя способны превратить выгодную сделку в дорогостоящую проблему с последующими трудностями. Подробнее о том, как проверить транспортное средство перед покупкой, читайте в материале «Радио 1».
Недобросовестные продавцы и неутешительная статистика
Проверять автомобиль с пробегом стоит еще до встречи с продавцом. Некоторые недобросовестные владельцы или перекупщики приобретают машины с пробегом 150 000–200 000 километров, меняют ржавые элементы, устраняют следы серьезных аварий, скручивают одометр и выставляют транспортное средство на продажу как практически не использовавшееся.
Согласно статистике, 30% россиян, купивших автомобиль с пробегом, уже в течение первого месяца эксплуатации обнаруживают множество неисправностей, устранение которых требует крупных финансовых затрат. Также утверждается, что более 50% продавцов скручивают пробег, а более 75% автомобилей хотя бы раз участвовали в ДТП. Поэтому проверять следует не только внешний вид машины, но и ее документы, историю эксплуатации, юридический статус и техническое состояние.
Этап 1: проверка по VIN и госномеру
Первую проверку разумно провести еще на этапе изучения объявлений. Для этого понадобятся VIN, а иногда и государственный номер автомобиля. Если этих данных нет в объявлении, их стоит запросить у продавца.
Необходимо проверить, не числится ли машина в угоне, нет ли у нее ограничений на регистрационные действия и не находится ли она в залоге. Отдельно следует выяснить, не проходит ли собственник процедуру банкротства. При банкротстве имущество владельца могут использовать для погашения долгов, а совершенную сделку впоследствии могут аннулировать.
Также стоит проверить сведения о ДТП, количестве владельцев, штрафах и возможном использовании автомобиля в такси или грузоперевозках. При этом информация о ДТП может отсутствовать в базе, если на место аварии не выезжал сотрудник Госавтоинспекции.
Проверка истории важна еще и потому, что машина могла использоваться значительно интенсивнее, чем кажется по ее одометру. Автомобиль из такси, каршеринга или корпоративного автопарка способен иметь существенный износ даже при относительно небольшом заявленном пробеге.
Этап 2: изучение ПТС, СТС и паспорта продавца
На встрече с владельцем следует внимательно изучить ПТС (паспорт транспортного средства), СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) и паспорт продавца. VIN и другие данные в документах должны совпадать с информацией на самом автомобиле.
Особого внимания требует дубликат ПТС. Сам по себе он не означает, что машину покупать нельзя: документ могут выдать после утраты или порчи оригинала, а также когда в нем больше не осталось свободных строк для внесения новых владельцев. Однако в такой ситуации необходимо выяснить причину выдачи дубликата и количество собственников.
Если продавец не является владельцем, нужно проверить доверенность. В ней должны быть указаны дата выдачи, фамилия и имя продавца, а также его полномочия, то есть право продавать автомобиль. Если установлен срок действия, он не должен быть истекшим. При отсутствии указанного срока доверенность действует год с момента выдачи.
Несоответствия между паспортом продавца и документами на автомобиль могут впоследствии помешать постановке машины на учет.
Этап 3: проверка на наличие залогов, штрафов и прочих ограничений
Автомобиль, приобретенный в кредит или переданный банку в залог, нельзя рассматривать так же, как юридически свободную машину. Если заемщик перестанет выполнять обязательства, банк или другой залогодержатель может предъявить требования в отношении автомобиля.
При этом, сам факт залога не всегда означает необходимость отказаться от покупки: иногда кредитные организации самостоятельно продают залоговые машины, в том числе по привлекательной цене. Однако покупателю необходимо понимать юридический статус автомобиля и условия сделки.
Наличие неоплаченных штрафов также следует проверять заранее. Сам долг бывшего владельца не становится автоматически обязанностью нового собственника, однако из-за задолженности на машину могут наложить регистрационные ограничения. В результате поставить приобретенный автомобиль на учет не получится.
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Ограничения могут возникнуть и по другим причинам — например, из-за судебного спора, долгов перед судебными приставами или проблем с таможенным оформлением.
Этап 4: выяснить причину установки слишком низкой цены
Если автомобиль стоит значительно дешевле аналогичных предложений, это повод не радоваться раньше времени, а увеличить количество проверок. Причиной скидки действительно может быть желание владельца быстро продать машину, но привлекательная стоимость способна скрывать серьезные технические или юридические проблемы.
Отдельный риск — автомобиль, снятый с учета и утилизированный, который недобросовестный продавец пытается реализовать по низкой цене. Поставить такое транспортное средство на учет невозможно, поэтому деньги покупателя могут оказаться потраченными впустую.
Чем сильнее цена отличается от среднерыночной, тем внимательнее следует изучать историю и документы автомобиля.
Этап 5: осмотр автомобиля
Осмотр автомобиля проводят при хорошем естественном освещении. Грязь, темное помещение и спешка позволяют легко не заметить дефекты. Если продавец постоянно торопит покупателя и утверждает, что времени на полноценный осмотр нет, это должно насторожить.
При проверке кузова важно оценить равномерность лакокрасочного покрытия, зазоры между деталями, наличие коррозии и признаки замены или ремонта элементов. Различия в оттенках краски могут указывать на повторную окраску, а неровные зазоры — на ремонт после ДТП.
Следует посмотреть на петли дверей, капота и багажника. Если деталь снимали, на петлях или болтах могут остаться следы вмешательства и повреждения покрытия. При неаккуратной покраске поверхность иногда становится шероховатой — это можно почувствовать рукой.
Отдельно стоит проверить стекла. На них есть заводская маркировка с буквами и цифрами. Если маркировка на одном или нескольких стеклах отличается, это может означать их замену. У продавца стоит спросить, по какой причине это произошло.
Этап 6: оценка состояния салона
Состояние салона способно противоречить цифрам на одометре. Быстрее всего изнашиваются руль, педали, водительское сиденье, дверные замки и другие элементы, постоянно используемые во время поездок.
Если продавец заявляет небольшой пробег, а салон при этом выглядит сильно изношенным, это повод провести дополнительную проверку. Особенно настораживает ситуация, когда отдельные детали салона выглядят слишком новыми на фоне остальных: изношенную обивку могли заменить или перетянуть перед продажей.
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Поэтому пробег лучше оценивать не по одному признаку, а сопоставлять показания одометра с документами, историей обслуживания и фактическим состоянием машины.
Этап 7: оценка технического состояния автомобиля
После кузова и салона необходимо оценить техническое состояние. Попросите продавца завести автомобиль и послушайте двигатель. Его работа должна оставаться ровной, без странных шумов, щелчков и посторонних звуков.
При повышении оборотов звук также должен быть стабильным. Если появляются подозрительные шумы, разумно предложить провести диагностику на СТО.
После этого можно открыть капот и с фонариком проверить двигатель на наличие вмятин, царапин и подтеков. При этом идеально вымытый мотор не всегда является хорошим признаком: перед продажей двигатель могут специально очистить, чтобы скрыть недостатки.
Проверить стоит также уровень технических жидкостей, состояние ремней и патрубков, наличие следов масла или охлаждающей жидкости.
Этап 8: проведение тест-драйва
Даже тщательный осмотр не заменит поездку. В ходе тест-драйва можно обнаружить проблемы с двигателем, коробкой передач, подвеской, рулевым управлением и тормозами.
Маршрут желательно построить так, чтобы можно было разогнаться, затормозить и несколько раз выполнить повороты в разные стороны. Следует прислушиваться к посторонним стукам, скрипам, вибрациям и гулам.
Передачи должны переключаться без лишних усилий и рывков, тормоза — срабатывать сразу, двигатель — не издавать подозрительных звуков. В салоне также не должно быть посторонних скрипов или трения.
Отдельно проверяют основные системы: ближний и дальний свет, поворотники, дворники, спидометр, кондиционер, мультимедийную систему, стеклоподъемники и другие электронные функции.
Если продавец отказывается от тест-драйва, объясняя это отсутствием времени, — это повод для отказа от покупки, поскольку некоторые неисправности проявляются только во время движения.
Этап 9: проверка авто на СТО
Понравившийся автомобиль желательно дополнительно проверить у специалистов. На СТО машину смогут поднять на подъемнике, осмотреть ходовую часть, протестировать электронику и измерить толщину лакокрасочного покрытия.
Выбирать сервис рекомендуется самостоятельно, а не по совету продавца, поскольку перекупщики могут иметь договоренности с работниками определенных станций. Предпочтение предлагается отдавать СТО, которые специализируются на конкретной марке автомобиля: у таких мастеров есть опыт работы с соответствующей моделью, специализированное оборудование и программное обеспечение.
Если собственных знаний недостаточно, можно обратиться к автоэксперту или специалисту по выездной диагностике. Он способен проверить кузов, двигатель, электронику и другие узлы непосредственно перед покупкой.
Тщательная проверка позволит избежать серьезных проблем
Проверка автомобиля с пробегом должна идти последовательно: сначала история и документы, затем внешний осмотр, после этого тест-драйв и профессиональная диагностика. Только совокупность этих этапов позволяет получить максимально полное представление о машине.
Экономить на диагностике при этом может оказаться невыгодно. Стоимость проверки несопоставима с потенциальными расходами на капитальный ремонт двигателя или коробки передач, восстановление кузова и устранение других серьезных неисправностей.
В итоге главная опасность вторичного рынка заключается не только в очевидных дефектах, а в том, что некоторые проблемы становятся заметны уже после оформления сделки. Чем больше информации покупатель успеет получить до подписания договора, тем выше вероятность избежать дорогостоящего ремонта, юридических ограничений и других неприятных последствий.