15 сентября 2026, 11:55

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Купить подержанный автомобиль заметно дешевле нового, но привлекательная цена, ухоженный кузов и небольшой пробег еще не означают, что машина действительно окажется удачной покупкой. Скрытое ДТП, скрученный одометр, залог, ограничения на регистрацию или неисправность двигателя способны превратить выгодную сделку в дорогостоящую проблему с последующими трудностями. Подробнее о том, как проверить транспортное средство перед покупкой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Недобросовестные продавцы и неутешительная статистика Этап 1: проверка по VIN и госномеру Этап 2: изучение ПТС, СТС и паспорта продавца Этап 3: проверка на наличие залогов, штрафов и прочих ограничений Этап 4: выяснить причину установки слишком низкой цены Этап 5: осмотр автомобиля Этап 6: оценка состояния салона Этап 7: оценка технического состояния автомобиля Этап 8: проведение тест-драйва Этап 9: проверка авто на СТО Тщательная проверка позволит избежать серьезных проблем

Недобросовестные продавцы и неутешительная статистика

Фото: iStock/Scharfsinn86

Этап 1: проверка по VIN и госномеру

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Этап 2: изучение ПТС, СТС и паспорта продавца

Фото: iStock/Domepitipat

Этап 3: проверка на наличие залогов, штрафов и прочих ограничений

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Этап 4: выяснить причину установки слишком низкой цены

Этап 5: осмотр автомобиля

Фото: iStock/A stockphoto

Этап 6: оценка состояния салона

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Этап 7: оценка технического состояния автомобиля

Этап 8: проведение тест-драйва

Фото: iStock/anyaberkut

Этап 9: проверка авто на СТО

Фото: iStock/AndreyPopov

Тщательная проверка позволит избежать серьезных проблем