Пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде локализован

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Возгорание в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде локализовали в 20:11 по Москве, сообщили в городском пожарно-спасательном гарнизоне. Там уточнили, что горел утеплитель в межъярусном перекрытии. На месте работают 20 человек, а также шесть единиц техники.
«Сил и средств достаточно», — проинформировали в гарнизоне.Ранее Telegram-канал Baza сообщил о пожаре в колокольне, авторы уточнили, что горела кровля нижнего яруса.
Перед этим стало известно, что в Москве задержан кинувший коктейль Молотова в полицейскую машину россиянин. Хлопок произошел в Южном Бутове в районе улицы Брусилова. Злоумышленника отвезли на допрос для дальнейшего выяснения его мотивов.
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Никита Кротов