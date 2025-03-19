Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово

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Пропавшая в Ачинске Красноярского края 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово, проинформировал Telegram-канал Kras Mash.
Авторы уточняют, что с ребенком все в порядке. Скоро девушку-подростка доставят в полицию для дальнейшего разбирательства.
Перед этим стало известно, что девушка лично сделала видеозапись на кладбище с извинениями перед «дядей Юрой».
Сообщалось, что полицейские нашли место, где находилась подросток. Кроме того, нашли подвозившего ребенка таксиста.
Со слов водителя, его пассажирка всю дорогу была в телефоне и ни с кем не говорила. На место она ехала в одиночестве. По версии следователей, она подстроила историю с похищением.
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Перед этим стало известно, что девушка лично сделала видеозапись на кладбище с извинениями перед «дядей Юрой».
Сообщалось, что полицейские нашли место, где находилась подросток. Кроме того, нашли подвозившего ребенка таксиста.
Со слов водителя, его пассажирка всю дорогу была в телефоне и ни с кем не говорила. На место она ехала в одиночестве. По версии следователей, она подстроила историю с похищением.
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Никита Кротов