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Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово

Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Пропавшая в Ачинске Красноярского края 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово, проинформировал Telegram-канал Kras Mash.
Авторы уточняют, что с ребенком все в порядке. Скоро девушку-подростка доставят в полицию для дальнейшего разбирательства.

Перед этим стало известно, что девушка лично сделала видеозапись на кладбище с извинениями перед «дядей Юрой».

Сообщалось, что полицейские нашли место, где находилась подросток. Кроме того, нашли подвозившего ребенка таксиста.

Со слов водителя, его пассажирка всю дорогу была в телефоне и ни с кем не говорила. На место она ехала в одиночестве. По версии следователей, она подстроила историю с похищением.

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#полиция
#новости
Школьница из Ачинска сама записала видео о похищении на кладбище и приехала туда одна
Похищенная школьница из Ачинска приехала на кладбище одна и сама записала видео
19 марта 2025, 10:39

Фото: iStock/blinow61

Похищенная школьница из Ачинска сама записала видео на кладбище, где извиняется перед «дядей Юрой». Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на СК.
Уточняется, что правоохранители нашли то самое место у могилы, где стояла 15-летняя похищенная школьница перед камерой. Примечательно, что на нем присутствуют только следы девушки.

Также удалось найти водителя такси, который отвозил Дашу на кладбище. По его словам, она ехала на место одна, ни с кем не разговаривала, но пользовалась телефоном и была в наушниках.

Следствием рассматривается версия о том, что школьница сама все подстроила. На данный момент в ее поисках задействованы более 200 человек.

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В Новой Москве в пруду обнаружили тела двух детей
19 марта 2025, 09:08

Фото: iStock/FotoDuets

В Щербинке, расположенной в Новой Москве, были обнаружены тела восьмилетнего мальчика и семилетней девочки без признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, пишет ТАСС.
По информации, полученной от правоохранительных органов, инцидент произошел вечером 18 марта. Предварительные данные указывают на то, что дети вышли на замерзший водоем, провалились под лед и не смогли выбраться на поверхность.

На данный момент проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход расследования и результаты проверки.

Ранее стало известно, что в московской квартире прогремел взрыв. Хотя подробности остаются пока неясными, предварительные данные указывают на то, что его причиной не является газ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В московской квартире прогремел взрыв
19 марта 2025, 08:52

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

19 марта в одном из жилых домов на улице Нижняя Масловка в Москве прогремел мощный взрыв, который потряс местных жителей. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации, полученной от очевидца, в момент инцидента в квартире находились трое взрослых и один ребенок. К счастью, никто из них не пострадал.

Сила взрыва оказалась настолько велика, что выбила стекла в окнах и повредила межкомнатную стену. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые начали расследование причин инцидента.

Хотя подробности остаются пока неясными, предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва не является газ. Это вызывает еще больше вопросов, что могло произойти в квартире и какие факторы привели к столь неожиданному и опасному событию.

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#газ
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#ск
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СК возбудил дело о похищении пятнадцатилетней девушки в Красноярском крае
19 марта 2025, 07:35

Фото: iStock/blinow61

В Красноярском крае, в городе Ачинск, возбуждено уголовное дело по факту похищения 15-летней девушки. По данным следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, инцидент произошел 18 марта, пишет РИА Новости.
Девушка ушла из дома около 16:00 (12:00 мск), а через два часа на телефон ее отца поступило видеообращение от неизвестного лица. В записи дочь просит перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет для своего освобождения.

Мать пропавшей девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении дочери и возможном похищении. Следственный отдел по Ачинскому району возбудил уголовное дело.

В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия. Расследование находится под контролем руководства главного следственного управления.

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Троих мужчин осудили за кражу золотого унитаза из дворца Черчилля в Британии
19 марта 2025, 05:48

Фото: iStock/Bet_Noire

Троих мужчин в Британии осудили за кражу золотого унитаза стоимостью 4,75 миллиона фунтов (около 6,2 миллиона долларов) из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль. Об этом сообщили во вторник на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).
Унитаз из 18-каратного золота украли в сентябре 2019 года, и вернуть его не удалось — преступники разобрали или переплавили добычу. Изначально полиция обвинила в краже четырех человек, однако одного из них оправдали.

Суд присяжных признал Майкла Джонса виновным в краже со взломом, а Фреда Доу — в сбыте украденного. Третий фигурант сам сознался в преступлении в прошлом году.

Золотой унитаз находился во дворце в качестве инсталляции. Ночная кража привела к затоплению Бленхеймского дворца, поскольку похищенный предмет был подключен к канализации.

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