В Можайске полицейские остановили машину с наркотиками в акустической системе

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Автомобиль, в котором перевозили наркотики, остановили сотрудники полиции в Можайском округе, задержаны водитель и пассажир: приезжие из Пензенской области 33 и 28 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские получили оперативную информацию и задержали иномарку, а заднем сидении которой была обнаружена акустическая система, в которой находилось два свёртка с кристаллообразным веществом, лопата и сумка с фольгированным скотчем, пустыми полимерными пакетами и три рулона плёнки», — говорится в сообщении.Эксперты проанализировали вещество, обнаруженное в одном из свёртков. Это оказался наркотик мефедрон, его общая масса составила 800 граммов. Остальное вещество будет проверено в ходе следствия.
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