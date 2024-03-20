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В Можайске полицейские остановили машину с наркотиками в акустической системе

20 марта 2024, 09:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Автомобиль, в котором перевозили наркотики, остановили сотрудники полиции в Можайском округе, задержаны водитель и пассажир: приезжие из Пензенской области 33 и 28 лет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские получили оперативную информацию и задержали иномарку, а заднем сидении которой была обнаружена акустическая система, в которой находилось два свёртка с кристаллообразным веществом, лопата и сумка с фольгированным скотчем, пустыми полимерными пакетами и три рулона плёнки», — говорится в сообщении.
Эксперты проанализировали вещество, обнаруженное в одном из свёртков. Это оказался наркотик мефедрон, его общая масса составила 800 граммов. Остальное вещество будет проверено в ходе следствия.


Против задержанных завели уголовное дело по статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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Иностранец организовал бизнес по заключению фиктивных браков с россиянками
В Приморье задержали организаторов фиктивных браков мигрантов и россиянок
20 марта 2024, 09:20

Фото: istock / BrianAJackson

В Приморском крае сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали иностранного гражданина и двух его сообщниц, организовавших незаконный бизнес по заключению фиктивных браков с местными жительницами. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По информации Волк, преступники за вознаграждение оформляли обратившимся к ним гражданам одной из стран Средней Азии разрешение на временное проживание, а также помогали с заключением фиктивных браков с россиянками.

В ходе обысков у организаторов нелегального бизнеса нашли и изъяли мобильные телефоны, свидетельства о заключении брака и другие предметы, причастные к махинациям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. На время следствия мужчина заключен под стражу, а его «коллеги» находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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#мвд
#бизнес
#уголовное преступники
#мужчина
#ирина волк
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ФСБ задержала в Курске жителя Камчатки за ролики с призывами убивать бойцов СВО
20 марта 2024, 08:59

Фото: iStock/irene_rebrova

Силовики задержали в Курске жителя города Вилючинск, которого подозревают в призывах к убийству участников спецоперации. Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю.
Отмечается, что преступник размещал в мессенджере видеоролики с убийствами и призывами к уничтожению российских военных. Злоумышленник был задержан в Камчатский край.

Уточняется, что против него возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности».

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное фсб
#теракт
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#спецоперация
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В Белгородской области раскрыли детали обстрелов со стороны ВСУ
Гладков: Семь человек не могут покинуть село Козинки из-за обстрелов ВСУ
19 марта 2024, 23:27

Фото: iStock/Animaflora

Власти Белгородской области не смогли эвакуировать семь человек из села Козинки из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, село Козинки находится в тяжелом положении. Семь человек готовы эвакуироваться в безопасное место, но доступ к нему затруднен из-за постоянных обстрелов.

«Сейчас они находятся в собственных укрытиях», – подчеркнул глава региона.

Гладков добавил, что 20 человек отказались покидать свои дома в селе.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена ракетная угроза. Жителей региона призвали укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами (коридоры, ванные комнаты, туалеты, склады).

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#белгородская область
#обстрел
#всу
#село
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В Италии арестовали 16-летнего нациста с Украины, напавшего на мигрантов
16-летнего нациста с Украины, напавшего на четырёх мигрантов, арестовали
19 марта 2024, 21:28

Фото: iStock/ilkaydede

Полиция Милана арестовала 16-летнего гражданина Украины, обвиняющегося в четырёх нападениях в метрополитене города в ночь на 29 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нападения были совершены на основе «географической принадлежности». В двух случаях жертвами стали уроженцы Шри-Ланки. Молодой человек напал на них после того, как показал татуировку со свастикой на груди.

Затем в ночь на 5 марта украинец разбил окна нескольким автомобилям и предпринял несколько попыток кражи. 9 марта он снова напал на пассажира метро.

По данным полиции, парень ударил пассажира ногой в правый глаз, показав перед этим татуировку со свастикой и сопровождая это выкриками «Фашисты вернулись».

В ходе обысков у 16-летнего парня были изъяты мачете с расистским лозунгом, ног, несколько молотков, знамя с титулом Бенито Муссолини и экземпляр книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера.

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#италия
#украина
#нацизм
#преступление
#избиение
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Тело ещё одного младенца обнаружили на насосной станции в Москве
19 марта 2024, 20:36

Фото: Фотобанк Московской области

Тело ещё одного новорождённого ребёнка обнаружили в ходе проведения работ на насосной станции в Новой Москве. Об этом сообщает ГСУСК России по городу Москве.
Днём ранее столичная прокуратура сообщала, что на этой же станции уже находили тело новорождённого.

19 марта было обнаружено тело новорождённой девочки.

В СК РФ отметили, что организована доследственная проверка.

Точная причина смерти младенцев будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы, подчеркнули в московской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Канском районе Красноярского края на 10-летнего мальчика напала бездомная собака, которая разодрала ему лицо.

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#ск рф
#смерть
#дети
#москва
#проверка
#прокуратура
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В Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России
На 20 суток арестовали провокатора за попытку поджечь посольство РФ в Кишинёве
19 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Районный суд Кишинёва поместил под предварительный арест на 20 суток мужчину, который в воскресенье, 17 марта, пытался поджечь российское посольство в Молдавии. Об этом сообщает телеканал ТВ-8.
Отмечается, что в воскресенье около посольства России, где находился избирательный пункт для голосования на выборах президента РФ, произошёл инцидент. 54-летний мужчина перебросил через забор ёмкость с зажигательной смесью (коктейль Молотова). Из-за этого ход голосования был на некоторое время прерван. Затем российская сторона потребовала наказать мужчину за попытку поджога посольства.

В результате суд принял решение поместить мужчину под предварительный арест на срок в 20 суток.

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#россия
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#суд
#наказание
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В Подмосковье стали находить меньше поддельных купюр
19 марта 2024, 19:06

Фото: пресс-службе ГУРБ МО

В Московской области в 2023 году обнаружили 75 поддельных купюр – на 38% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона со ссылкой на данные Банка России по ЦФО.
«Общее количество фальшивых купюр составило 4902, из них только 75 – в Подмосковье. Число поддельных пятитысячных банкнот уменьшилось за год в 4,5 раза. В Московской области выявлено 62 фальшивые купюры. Количество поддельных банкнот номиналом 2 тыс. рублей уменьшилось более чем в 10 раз. В Подмосковье найдено всего три таких купюры», – говорится в сообщении.
В ГУРБ добавили, что число тысячерублевых поддельных банкнот сократилось на 27%. Из обнаруженных в Московском регионе 720 фальшивок в Подмосковье выявлено 10 штук. Помимо этого, в регионе зафиксировали 13 фальшивых долларовых банкнот и один денежный знак евро.

По данным управления, в 2023 году в стране на миллион банкнот в обращении приходилось всего две фальшивки, в 2022-м – четыре денежных знака.

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#деньги
#подделка
#подмосковье
#московская область
#центробанк
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В МВД рассказали, как вор смог вынести из банка более 1 млрд рублей
Полиция задержала мигранта, укравшего более 1 млрд рублей из банка Петербурга
19 марта 2024, 18:41

Фото: istock / Bet_Noire

В аэропорту Сочи полицейские задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из ячеек банка в Санкт-Петербурге на сумму более 1 миллиарда рублей. Вором оказался гражданин Молдавии, который пытался уехать из страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое», — пояснила Волк.
Она добавила, что преступник не врывался в банк с оружием и не требовал отдать ему деньги. Он крал средства из помещения, которое, казалось бы, должно быть защищено по максимуму.

Краденые деньги и ювелирные изделия правоохранители обнаружили на съёмной квартире в Люберцах. Как признался сам подозреваемый, преступление заказали его знакомые. Как утверждает похититель, они предоставили все необходимые сведения для проникновения в депозитарий и вскрытия ячеек.

Молдаванин незаконно проник в хранилище в период с 7 по 15 марта. Суммарно фигурант дела похитил 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро. По решению суда мужчину отправили под арест до 15 мая.

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#деньги
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#страны
#полицейские
#ирина волк
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Завербованный 15-летний подросток может сесть на 20 лет за подготовку к теракту
15-летнего подростка из Липецка осудят за приготовление к теракту
19 марта 2024, 18:41

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Липецке пятнадцатилетнего подростка обвиняют в подготовке к теракту. Юноше грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
По информации ведомства, несовершеннолетний за денежное вознаграждение должен был поджечь релейные шкафы на ж/д путях, а также зданиях религиозного назначения. Отмечается, что подросток являлся сторонником радикальных националистических взглядов.

Россиянин тщательно подготовился, изучил объекты и пути подхода к ним, купил все необходимо для изготовления воспламеняющегося вещества, но совершить преступление, к счастью, не успел. Молодого человека задержали сотрудники УФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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