Пропавшую медсестру нашли убитой в подвале: как к несчастью может быть причастна ее 53-летняя коллега
Изрезанное тело пропавшей медсестры Венеры Ю. нашли в подвале частного дома в Оренбурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Рядом с погибшей без сознания лежала ее 53-летняя коллега Лилия М. У женщины диагностировали множество травм, ее госпитализировали.
Медсестра пропала 9 октября. На следующий день она должна была выйти на дежурство, однако на работе так и не появилась. Несколько дней ее искали родственники, знакомые и волонтеры. По данным телеграм-каналов, Лилия М., предположительно, сначала расправилась с коллегой, а затем попыталась покончить с собой. В настоящее время следователи пытаются выяснить, чьи действия на самом деле привели к трагедии.
Ранее сообщалось, что наркоман бросил нож в медсестру в московской поликлинике.
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