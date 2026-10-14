Россиянин избил полицейского, пытавшегося привлечь его к ответственности
45-летний житель Сахалинской области подозревается в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.
По версии следствия, все произошло 8 октября в селе Быков в Долинском районе. Полицейский приехал по вызову в квартиру на Шахтерской улице, где находился мужчина, которому грозила административная ответственность.
Не желая быть привлеченным к ней, злоумышленник начал препятствовать работе правоохранителя. Будучи недовольным действиями полицейского, мужчина ударил его ногой по ноге и кулаком в плечо, тем самым причинив физическую боль.
Уголовное дело возбудили по первой части статьи 318 УК: «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь фигуранту грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что подрабатывавший таксистом и курьером полицейский лишился должности в МВД.
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