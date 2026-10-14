Россиянин избил полицейского, пытавшегося привлечь его к ответственности

14 октября 2026, 09:40

На Сахалине завели дело на мужчину, ударившего полицейского

Фото: iStock/blinow61

45-летний житель Сахалинской области подозревается в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.