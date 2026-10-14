Российская школьница впустила 20-летнего вора в дом и лишила отца 50 млн рублей
В Москве задержали 20-летнего парня, подозреваемого в краже имущества из частного дома под Выборгом почти на 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Молодого человека поймали вечером 29 сентября на Рязанском проспекте. В отношении него возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 158 УК: «Кража в особо крупном размере». Сейчас правоохранители выясняют, где находятся похищенные вещи, и проверяют информацию о наличии подельников.
О краже в поселке Ленинское Выборгского района в полицию сообщили 12 сентября. Там выяснили, что юноша совершил преступление в период с 9:00 до 17:00 мск. Он получил доступ в дом через 17-летнюю дочь владельца, проник внутрь и похитил имущество на сумму 48 миллионов 431 тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что в Твери 31-летнюю сотрудницу частной медицинской клиники подозревают в трех эпизодах хищения денежных средств у врача-стоматолога.
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