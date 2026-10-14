Российская школьница впустила 20-летнего вора в дом и лишила отца 50 млн рублей

14 октября 2026, 10:35

В Москве задержали юношу, обокравшего дом под Выборгом на 50 млн рублей

Фото: iStock/Diy13

В Москве задержали 20-летнего парня, подозреваемого в краже имущества из частного дома под Выборгом почти на 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.