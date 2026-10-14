Российский подросток проткнул грудь девушки стрелой от лука и получил срок
В Чите подростка приговорили к 2,5 года воспитательной колонии за стрельбу из лука по девушкам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкальского края в мессенджере Max.
По версии следствия, все произошло ночью в конце прошлого лета, когда подросток услышал с улицы громкие разговоры пьяных девушек. Тогда юноша возмутился нарушением тишины и выстрелил из лука в их сторону. В результате одна из девушек получила ранение в грудь.
Подростка признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета в торговом зале продуктового магазина в Калининграде.
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