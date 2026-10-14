Российский подросток проткнул грудь девушки стрелой от лука и получил срок

14 октября 2026, 09:58

В Чите подростка осудили на 2,5 года за стрельбу из лука по девушкам

Фото: iStock/AMilkin

В Чите подростка приговорили к 2,5 года воспитательной колонии за стрельбу из лука по девушкам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Забайкальского края в мессенджере Max.