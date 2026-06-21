Три человека сгорели заживо в садовом домике в российском регионе
В Копейском городском округе Челябинской области ночью загорелся садовый дом в СНТ «Часовщик». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
Огонь возник на первом этаже, охватив мебель и вещи. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Жертвами стали три человека, еще две пострадали, их госпитализировали. Возгорание ликвидировали в 03:58 по местному времени, к тушению привлекли 34 человек и 11 единиц техники.
Для выяснения причин трагедии на место направлена испытательная пожарная лаборатория. За последние сутки в регионе потушили 18 техногенных пожаров.
Ранее сообщалось, что два аккумулятора для электровелосипедов горели на складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь, не дав ему перекинуться на другие батареи. Пострадавших нет.
Читайте также: