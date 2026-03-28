Пропавшую в Турции студентку из Подмосковья нашли в другой стране
В Сербии неподалеку от Белграда обнаружили 21-летнюю студентку из Одинцово Кристину, пропавшую в Турции. Как информирует Telegram-канал Shot, девушку нашли живой и здоровой.
По словам матери, с дочерью всё в порядке. Поиски студентки длились девять дней. В настоящий момент родственники занимаются вопросами ее возвращения на родину.
Ранее сообщалось, что Кристина в разговоре с близкими жаловалась на страх перед знакомым мужчиной, после чего перестала выходить на связь. В конце февраля она вылетела в Сербию, сказав родителям, что направляется в Сочи.
В середине марта девушка сообщила маме, что находится в Белграде, однако 17-го числа она прибыла в Турцию, и с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.