В Уфе автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником, есть пострадавшие
В Уфе на улице Бакалинская в Советском районе столкнулись автомобиль скорой помощи и внедорожник. Подробности дорожного происшествия сообщает региональная Госавтоинспекция.
В результате ДТП пять человек доставили в больницу для осмотра.
«В карете медицинской помощи находились водитель скорой, два фельдшера, пациент и врач. Их для осмотра доставили в больницу», — сказано в сообщении.В момент аварии Ford медиков двигался со включёнными звуковыми и проблесковыми сигналами. Вторым участником столкновения стал пикап Dodge Ram. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее в Уфе иномарка протаранила карету скорой помощи, спешащую на вызов.