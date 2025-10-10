В Уфе автомобиль скорой помощи столкнулся с внедорожником, есть пострадавшие

10 октября 2025, 17:12

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В Уфе на улице Бакалинская в Советском районе столкнулись автомобиль скорой помощи и внедорожник. Подробности дорожного происшествия сообщает региональная Госавтоинспекция.





В результате ДТП пять человек доставили в больницу для осмотра.

«В карете медицинской помощи находились водитель скорой, два фельдшера, пациент и врач. Их для осмотра доставили в больницу», — сказано в сообщении.