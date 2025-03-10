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Страшная смерть 16-летней школьницы в Международный женский день: как ночевка с парнем закончилась трагедией в Подмосковье

Фото: iStock/ Kiwis

Фото: iStock/ Kiwis

В одном из городов на юге Подмосковья случилась ужасная трагедия. В ночь на 9 марта подростки, празднуя Международный женский день, употребили кокаин. Утром 15-летнюю школьницу нашли мертвой, а ее 16-летний друг чудом выжил.

Употребили кокаин перед сном

15-летняя девочка пришла в гости к своему 16-летнему другу утром 8 марта. Школьники обменялись подарками, а потом проводили время вместе: слушали музыку, смотрели аниме и фильмы. Мама парня была дома и присматривала за ребятами, предлагала им угощения.

Ближе к ночи, когда все готовились ко сну, молодые люди решили употребить кокаин. Через некоторое время они легли спать. Утром мать подростка зашла в комнату, чтобы разбудить ребят к завтраку, но поняла, что девушка не подает признаков жизни. Ее сын находился в заторможенном состоянии с нарушенным сознанием.

«Я сразу поняла, что что-то не так. Проверила пульс и зрачки — девушка уже не дышала», — объяснила женщина.

Фото: iStock/ Andranik Hakobyan


Подростки сильно любили друг друга

Погибшая девочка раньше стояла на внутришкольном учете и наблюдалась у психиатра. У нее выявили серьезные психологические проблемы: несовершеннолетняя много раз пыталась покончить с собой, а в сентябре 2024 года провела полтора месяца в специализированном медицинском учреждении. Школьницу воспитывали мать и отчим.

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16-летний молодой человек, с которым она встречалась, до этого ходил с ней в одну школу, однако в прошлом году перевелся в иное учебное заведение по месту жительства. Педагоги делились, что между парой были глубокие чувства: юноша постоянно заступался за девушку перед одноклассниками и учителями.

Фото: iStock/ hxdbzxy


Расследование продолжается

Сотрудники правоохранительных органов выявили, что школьники употребили кокаин. Кто принес наркотическое вещество в квартиру, пока неизвестно — это необходимо установить следователям. Произошедшее шокировало соседей и школьное сообщество. Родители и преподаватели просят обратить внимание на проблему доступности наркотиков для несовершеннолетних и тщательно контролировать их поведение.

«Это страшная потеря. Мы должны сделать все, чтобы подобное больше не повторилось», — отметил один из учителей.

Расследование продолжается, а родные и друзья умершей скорбят о невосполнимой утрате.

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Мать в ужасе сообщила о пропаже 17-летнего сына после «вписки». То, что с ним сделал незнакомый мужчина, привело в шок, подробности

Трагедия в Перми: как вечерние посиделки 26-летнего парня с коллегами закончились гибелью, которая потрясла всех
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Мать в ужасе сообщила о пропаже 17-летнего сына после «вписки». То, что с ним сделал незнакомый мужчина, привело в шок, подробности
10 марта 2025, 16:29

Фото: istockphoto / mrohana

На новогодних каникулах 2022 года в подмосковном микрорайоне Шихово под Звенигородом произошёл шокирующий инцидент. Вечером 9 января 17-летний школьник Сергей (все имена изменены) вместе с другом отправился в гости к 25-летнему Александру, чтобы забрать младшего брата одного из подростков.
Мужчина регулярно собирал у себя шумные компании и угощал несовершеннолетних алкоголем. Что случилось с подростками после этого и какую цену им пришлось заплатить за участие в вечеринке, расскажет «Радио 1».

«На слабо»


Когда подростки зашли в дом, там уже шло застолье. Александр предложил гостям выпить водки, но Сергей отказался, пояснив, что не употребляет алкоголь. Однако хозяин не принял отказ и начал уговаривать подростка, взяв его «на слабо». Сергей поддался давлению и выпил сначала стопку, затем стакан. Не имея опыта употребления спиртного, он быстро потерял контроль над собой.

«Сережа у нас вообще не пьет. Он и не любит вкус алкоголя и здоровье у него слабое, чтобы таким заниматься. А тут повелся "на слабо" и чтоб трусом не посчитали, согласился. А непьющему человеку разве много надо? Тем более ребенку. Этот Александр его и накачал, а потом стал над Сережей издеваться», — рассказала для KP.RU мама пострадавшего мальчика.

Унижения на глазах у всей компании


Когда школьник был уже в полуобморочном состоянии, Александр решил поиздеваться над ним. Он раздел подростка до пояса, достал электрическую машинку для стрижки и начал насильно брить ему голову. Сергей пытался сопротивляться, но алкоголь сделал его слабым, и он мог только слабо отмахиваться.

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На этом мучитель не остановился — он сбрил школьнику обе брови. Во время бритья мужчина порезал подростку кожу, и у того пошла кровь. Один из очевидцев обратил на это внимание, но Александр лишь равнодушно ответил, что ему всё равно. Всё происходящее снимали на телефон другие участники вечеринки.


Фото: istock/ipolonina

Поиски и спасение


Тем временем родители Сергея забили тревогу: сын обещал скоро вернуться, но пропал, а его телефон не отвечал. Мать обзвонила друзей сына и выяснила, что он может быть в доме Алексея. Узнав адрес, родители срочно поехали туда.

Когда они прибыли, перед ними предстала жуткая картина: их сын стоял раздетым и полностью обритым. Забрав подростка домой, мать сразу обратилась в полицию.

«В полицию поступило заявление от жительницы Звенигорода. Женщина сообщила полицейским, что местный житель напоил ее 17-летнего сына алкоголем. Затем мужчина воспользовался беспомощным состоянием школьника и насильно обрил мальчика налысо, сбрив подростку все волосы на голове и даже брови. Все происходящее товарищи Александра снимали на видео, которое впоследствии стали распространять в чатах между школьниками», — сообщил в беседе KP.RU источник в правоохранительных органах.

Последствия произошедшего


После пережитого Сергей не появлялся в школе, опасаясь насмешек одноклассников.

Однако наказание для виновника оказалось незначительным. На мужчину составили административный протокол за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Максимальная санкция по этой статье — штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

«А если бы туда к ним девочка на вечеринку пришла? Что бы случилось? Ее бы также напоили и уж явно бы не волосы ей стричь стали, а сделали бы что-то похуже, что-то страшное. Сколько таких случаев было, в новостях показывали. Страшно за детей! И никто ведь этого Александра не контролирует, что хочет, то и делает. Выписали ему административку и отпустили на все четыре стороны», — возмутилась мама пострадавшего школьника.
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СК возбудил уголовное дело после наезда такси на автобусную остановку в Казани
10 марта 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Akintevs

В Казани возбуждено уголовное дело после того, как водитель такси допустил наезд на автобусную остановку. В этом дорожно-транспортном происшествии пострадали 11 человек.
О возбуждении в отношении таксиста дела по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

Как ранее сообщили в республиканском МВД, водитель автомобиля «Москвич», который был взят в аренду, пытаясь, в нарушение правил, объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые только что покинули салон общественного транспорта.

По данным министерства здравоохранения Татарстана, в результате инцидента различные травмы получили 11 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть 12-летний ребёнок.

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В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области

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#татарстан
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Трагедия в Перми: как вечерние посиделки 26-летнего парня с коллегами закончились гибелью, которая потрясла всех
10 марта 2025, 16:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Перми произошло событие, окутанное тайной и ужасом. 1 марта 26-летний Дмитрий был найден мертвым в подъезде, его смерть вызывает больше вопросов, чем ответов.
Непонятные обстоятельства его гибели и действия коллег, которые пытались скрыть правду, заставляют близких Дмитрия требовать справедливости и тщательного расследования. Подробнее, что случилось с молодым парнем, читайте в материале «Радио 1».

Утро, полное шока

1 марта в Перми произошло событие, которое потрясло не только семью, но и весь город. В подъезде одного из многоэтажных домов было найдено тело 26-летнего Дмитрия, местного жителя, который накануне ушел на работу и сообщил родственникам о планах провести вечер с коллегами. После этого связь с ним оборвалась.

Загадочные обстоятельства

Как выяснили полицейские, тело Дмитрия было пронесено в подъезд несколькими мужчинами. На записях с камер наблюдения отчетливо видно, как они с трудом поднимают его по лестнице и затаскивают внутрь дома. Эти мужчины оказались коллегами погибшего, с которыми он собирался провести вечер.

Фото: iStock/gorodenkoff

Вопросы без ответов

Согласно предварительной версии, Дмитрий мог упасть и получить травму во время посиделок. Однако свидетельство о смерти указывает на удар тупым предметом. Время смерти остается неопределенным, что вызывает еще больше вопросов. Почему его коллеги не вызвали скорую помощь сразу? Почему тело оставалось без помощи до 18:00, если его занесли в дом еще в 7:00?

Семейная трагедия

Родные Дмитрия находятся в состоянии шока и не могут поверить в произошедшее.

«В тот вечер он позвонил маме и сказал, что прогуляется с коллегами. Но потом связь с ним пропала», — делится одна из родственниц.

Она выражает свою безграничную боль.

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Надежда на справедливость

Семья Дмитрия не верит в случайность трагедии и требует тщательного расследования. Они надеются, что следственные органы смогут восстановить хронологию событий той роковой ночи и выяснить правду.

«Господи! Ну скажите, что это неправда! Ты был моей поддержкой... Я буду любить тебя вечно», — говорит сестра погибшего, выражая свою скорбь и недоумение.

Ожидание ответов

На данный момент следствие продолжает проверку обстоятельств дела. Никто не задержан, уголовное дело не возбуждено. Родные и друзья Дмитрия надеются на то, что истина вскоре станет известна.

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Mash: Люди заблокированы огнём в горящем здании около Павелецкого вокзала в Москве
Mash: В районе Павелецкого вокзала в Москве горит жилое здание
10 марта 2025, 15:37

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

В столичном районе Замоскворечье неподалёку от Павелецкого вокзала горит здание. По словам очевидцев, заблокированные огнём люди не могут самостоятельно эвакуироваться, кричат и просят о помощи.
О чрезвычайном происшествии сообщил телеграм-канал Mash. На опубликованных кадрах можно увидеть, как сразу из нескольких окон дома валит густой чёрный дым. На место уже прибыли несколько единиц спецтехники и сотрудники пожарно-спасательной службы. В настоящее время информации о причинах возникновения пожара, равно как и о пострадавших, пока нет.

По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Удалось спасти трёх человек. Ещё до приезда сотрудников пожарно-спасательной службы один из тех, кто был заблокирован огнём в горящем здании, выпрыгнул из окна на тент, который растянули рабочие с находящейся неподалёку стройки. Сведений о его состоянии пока нет.

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#возгорание
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В Подмосковье трое парней избили и изнасиловали девочку-инвалида прямо на улице
Трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида в Подмосковье
10 марта 2025, 15:09

Фото: iStock/Motortion

В Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью, сейчас преступников ищут, пишет MK.RU.
По данным издания, 9 марта девочка вместе с подругой и ее парнем сидели у нее дома, общались и занимались своими делами. Когда наступил вечер, школьница решила проводить ребят до остановки. Предупредив маму, что вернется через полчаса, она ушла. Но прошел час, а девочка домой так и не вернулась, тогда мама пошла ее искать. Еще через 15 минут дочь сама позвонила женщине и в слезах сообщила, что находится дома, а на улице на нее напали.

Мать побежала домой, по пути вызвала скорую помощь и полицию. В квартире она застала дочь в жутком состоянии: у нее была большая шишка на голове, а лицо все опухло.

По словам девочки, она проводила друзей и уже шла домой, когда на нее напали трое парней около 17-18 лет. Один ударил ее по голове, а второй засунул в рот таблетки, которые ее заставили проглотить. Больше она ничего не помнила.

Пострадавшую забрали в больницу, где подтвердился факт изнасилования. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, она все время спит, но лицо сильно опухло после побоев. Преступников ищут.

Известно, что девочка страдает неврологическим заболеванием и имеет инвалидность.

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