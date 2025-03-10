Страшная смерть 16-летней школьницы в Международный женский день: как ночевка с парнем закончилась трагедией в Подмосковье

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В одном из городов на юге Подмосковья случилась ужасная трагедия. В ночь на 9 марта подростки, празднуя Международный женский день, употребили кокаин. Утром 15-летнюю школьницу нашли мертвой, а ее 16-летний друг чудом выжил.
Употребили кокаин перед сном15-летняя девочка пришла в гости к своему 16-летнему другу утром 8 марта. Школьники обменялись подарками, а потом проводили время вместе: слушали музыку, смотрели аниме и фильмы. Мама парня была дома и присматривала за ребятами, предлагала им угощения.
Ближе к ночи, когда все готовились ко сну, молодые люди решили употребить кокаин. Через некоторое время они легли спать. Утром мать подростка зашла в комнату, чтобы разбудить ребят к завтраку, но поняла, что девушка не подает признаков жизни. Ее сын находился в заторможенном состоянии с нарушенным сознанием.
«Я сразу поняла, что что-то не так. Проверила пульс и зрачки — девушка уже не дышала», — объяснила женщина.
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Подростки сильно любили друг другаПогибшая девочка раньше стояла на внутришкольном учете и наблюдалась у психиатра. У нее выявили серьезные психологические проблемы: несовершеннолетняя много раз пыталась покончить с собой, а в сентябре 2024 года провела полтора месяца в специализированном медицинском учреждении. Школьницу воспитывали мать и отчим.
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16-летний молодой человек, с которым она встречалась, до этого ходил с ней в одну школу, однако в прошлом году перевелся в иное учебное заведение по месту жительства. Педагоги делились, что между парой были глубокие чувства: юноша постоянно заступался за девушку перед одноклассниками и учителями.
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Расследование продолжаетсяСотрудники правоохранительных органов выявили, что школьники употребили кокаин. Кто принес наркотическое вещество в квартиру, пока неизвестно — это необходимо установить следователям. Произошедшее шокировало соседей и школьное сообщество. Родители и преподаватели просят обратить внимание на проблему доступности наркотиков для несовершеннолетних и тщательно контролировать их поведение.
«Это страшная потеря. Мы должны сделать все, чтобы подобное больше не повторилось», — отметил один из учителей.
Расследование продолжается, а родные и друзья умершей скорбят о невосполнимой утрате.
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