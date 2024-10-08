Против кузбасских предпринимателей завели дело за обман бюджетных организаций

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В Кузбассе против директора и сотрудников коммерческой организации подозреваются завели уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Так, они подозреваются в 14 эпизодах мошенничества при поставках продуктов питания в бюджетные учреждения. Отмечается, что заказчикам поставлялись продукты питания, которые не отвечали заявленным требованиям.
До этого в Сбере сообщали, что в мошеннических действиях против россиян в том числе принимают участие около 400 кол-центров, работающих с территории Украины. По оценке МВД, жертвами телефонных мошенников стали полмиллиона человек.
Ранее сообщалось, что новую схему обмана начали использовать мошенники в Московской области, теперь они представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом бесплатной замены счётчиков выманивают у собеседников код доступа к сайту госуслуг.
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«Вместо говяжьей печени поставлялась свиная, вместо масла сливочного – маргарин или спред и т.д. Ущерб от незаконной деятельности составил более 6,8 млн. рублей», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы УФСБ России по Кузбассу.
До этого в Сбере сообщали, что в мошеннических действиях против россиян в том числе принимают участие около 400 кол-центров, работающих с территории Украины. По оценке МВД, жертвами телефонных мошенников стали полмиллиона человек.
«Пострадали полмиллиона человек, из которых практически каждый четвёртый — пенсионер», — приводит RT слова министра МВД Владимира Колокольцева.
Ранее сообщалось, что новую схему обмана начали использовать мошенники в Московской области, теперь они представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом бесплатной замены счётчиков выманивают у собеседников код доступа к сайту госуслуг.
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Мелисса Тимофеева