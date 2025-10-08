«Проверял мощность всасывания»: трубу пылесоса достали из россиянина
Baza: из жителя Уфы достали трубу пылесоса, застрявшую во время секс-игр
Житель Уфы попал в больницу с необычной вещью в заднем проходе после экстремальных секс-игр. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Россиянин использовал пылесос, но не по назначению. Однако такой эксперимент закончился сильной болью — труба застряла внутри. Мужчине не удалось самостоятельно от нее избавиться и пришлось ехать к врачам стоя. В итоге хирурги прооперировали пациента и извлекли инородный предмет из его прямой кишки.
«[Уфимец] проверял мощность всасывания своего пылесоса тем самым местом, на которое обычно и ищут приключения», — говорится в публикации.Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли 48-летнего мужчину, который попал в больницу с луковицей в прямой кишке. Пациент отказался рассказывать, как 10-сантиметровый овощ оказался в его заднем проходе.