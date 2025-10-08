Смертельно опасный вид клопа укусил российского туриста в Таиланде
На российского туриста в таиландском городе Паттайя напал триатомовый клоп, переносящий болезнь Шагаса. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Во время отдыха 38-летний Александр внезапно ощутил сильную боль в ногах. Осознав, что его укусило опасное насекомое, мужчина сфотографировал его и отправился в местную больницу на обследование. Однако врачи настояли на том, чтобы пациент не сдавал анализы, и отправили его домой. Другие подробности этой ситуации не приводятся.
Стоит отметить, что триатомовые клопы встречаются в этой стране нечасто. Признаки заражения болезнью Шагаса после их укуса проявляются через две недели, иногда — спустя 10-30 лет. Среди симптомов — лихорадка, поражение мозга и сердца.
