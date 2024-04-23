Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны

Фото: сайт Кремля
Президента Российской Федерации Владимира Путина проинформировали о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.
23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Тимур Иванов занимает должность замглавы МО с 2016 года, он курировал строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов министерства и военную ипотеку.
Ранее сообщалось, что замначальника отдела полиции по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслава Булавина задержали за получение взятки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Тимур Иванов занимает должность замглавы МО с 2016 года, он курировал строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов министерства и военную ипотеку.
Ранее сообщалось, что замначальника отдела полиции по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслава Булавина задержали за получение взятки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак