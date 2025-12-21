Пьяная мать села за руль и повезла маленького ребёнка в российскую школу
В Магнитогорске женщина в состоянии опьянения села за руль, чтобы отвезти ребёнка в школу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Kia Cerato. За рулём находилась 43-летняя местная жительница. В салоне на переднем сиденье ехал её семилетний ребёнок, что является нарушением правил перевозки детей.
У полицейских возникли подозрения, что женщина управляет машиной в состоянии опьянения. Освидетельствование подтвердило это — прибор зафиксировал 0,217 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе. Инспекторы составили в отношении водителя административные протоколы, отстранили её от управления и отправили автомобиль на спецстоянку.
