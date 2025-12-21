Достижения.рф

Пьяная мать села за руль и повезла маленького ребёнка в российскую школу

В Магнитогорске нетрезвая женщина попыталась отвезти ребёнка в школу
В Магнитогорске женщина в состоянии опьянения села за руль, чтобы отвезти ребёнка в школу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.



Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Kia Cerato. За рулём находилась 43-летняя местная жительница. В салоне на переднем сиденье ехал её семилетний ребёнок, что является нарушением правил перевозки детей.

У полицейских возникли подозрения, что женщина управляет машиной в состоянии опьянения. Освидетельствование подтвердило это — прибор зафиксировал 0,217 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе. Инспекторы составили в отношении водителя административные протоколы, отстранили её от управления и отправили автомобиль на спецстоянку.

