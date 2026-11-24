24 ноября 2026, 17:49

Росгвардейцы задержали москвичку, напавшую с ножом на охранника караоке-клуба

Видео: ГУ Росгвардии по Москве

На юге Москвы росгвардейцы задержали пьяную женщину, напавшую с ножом на охранника караоке-клуба. Об этом сообщили в столичном главке ведомства.