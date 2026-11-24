Пьяная москвичка напала с ножом на охранника караоке-клуба
Видео: ГУ Росгвардии по Москве
На юге Москвы росгвардейцы задержали пьяную женщину, напавшую с ножом на охранника караоке-клуба. Об этом сообщили в столичном главке ведомства.
Стражи порядка, находившиеся ночью на маршруте патрулирования, получили сигнал тревоги из развлекательного заведения на улице Маршала Захарова. Прибывшим на место росгвардейцам персонал рассказал, что одна из посетительниц после нескольких часов отдыха в караоке вышла на улицу, прихватив со стола нож.
Охранник попытался успокоить женщину и вернуть острый предмет на место, после чего они вступили в словесную перепалку. В ходе конфликта гражданка достала нож и напала на работника клуба.
Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали дебоширку и вызвали следственно-оперативную группу. После этого москвичку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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