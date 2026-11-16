В Москве напавшим на журналистов «Известий» охранникам дали срок и принудительные работы

16 ноября 2026, 13:55

В Москве напавшим на журналистов «Известий» охранникам суд дал до трех лет

Фото: istockphoto/AMilkin

Суд вынес приговор четырем фигурантам дела о нападении на съемочную группу «Известий» во время тренинга коуча Юлии Ивлиевой. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент издания из зала суда.