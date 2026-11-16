В Москве напавшим на журналистов «Известий» охранникам дали срок и принудительные работы
Суд вынес приговор четырем фигурантам дела о нападении на съемочную группу «Известий» во время тренинга коуча Юлии Ивлиевой. Об этом 16 ноября сообщил корреспондент издания из зала суда.
Олега Павлюкевича приговорили к трем годам лишения свободы. Арсен Шаруд получил два года восемь месяцев принудительных работ, Сергей Рагозин — два года четыре месяца, Олег Коплаков — один год восемь месяцев принудительных работ, пишут «Известия». Всех четверых признали виновными по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: с осужденных солидарно взыскали 92 тыс. рублей, кроме того, каждому журналисту назначили компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Инцидент произошел в декабре прошлого года.
Охранники напали на съемочную группу «Известий» после вопросов журналистов об образовании и доходах Ивлиевой, называющей себя психологом. Одному из сотрудников СМИ нанесли несколько ударов по лицу, после чего заковали в наручники и незаконно удерживали. В ходе судебного разбирательства охрана не признала вину, просила оправдательный приговор и не принесла извинений потерпевшим.
Читайте также: