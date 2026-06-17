Пожар вспыхнул на крупном складе «ВкусВилла»

17 июня 2026, 19:25

На складе «ВкусВилла» в Москве загорелись аккумуляторы для электровелосипедов

Фото: iStock/grafoto

Аккумуляторы для электровелосипедов загорелись на складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» в своем телеграм-канале.