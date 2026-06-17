Пожар вспыхнул на крупном складе «ВкусВилла»
Аккумуляторы для электровелосипедов загорелись на складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» в своем телеграм-канале.
По его информации, всего вспыхнули две батареи. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, не дав пламени перекинуться на другие аккумуляторы. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на складе с текстилем в подмосковном городе Дзержинский произошел пожар. Его площадь возгорания составила приблизительно 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 44 человек и 14 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
До этого в Ленобласти произошел мощный пожар в продуктовом магазине.
Читайте также: