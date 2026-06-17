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Пожар вспыхнул на крупном складе «ВкусВилла»

На складе «ВкусВилла» в Москве загорелись аккумуляторы для электровелосипедов
Фото: iStock/grafoto

Аккумуляторы для электровелосипедов загорелись на складе «ВкусВилла» на Пятницком шоссе в Митино. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» в своем телеграм-канале.



По его информации, всего вспыхнули две батареи. Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, не дав пламени перекинуться на другие аккумуляторы. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на складе с текстилем в подмосковном городе Дзержинский произошел пожар. Его площадь возгорания составила приблизительно 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 44 человек и 14 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

До этого в Ленобласти произошел мощный пожар в продуктовом магазине.

Лидия Пономарева

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