Женщина разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи в духовке
В Румынии женщина разогналась почти до 180 км/ч из-за выпечки. Об этом сообщила полиция уезда Констанца в Facebook*.
Уточняется, что 35-летнюю женщину остановили на трассе ДН 38. Она объяснила превышение скорости до 176 км/ч тем, что у неё дома подгорают куличи.
«Счёт за «рецепт» скорости? 120-дневный перерыв в вождении (достаточно времени, чтобы узнать все секреты кондитерского дела, но с позиции пешехода), и счёт: более 1,8 тыс. леев ($415 долларов — прим. ред.)», — рассказали в отделении.Там отметили: на сумму штрафа можно купить примерно 20 премиальных и готовых к употреблению куличей. В полиции призвали автомобилистов быть осторожными, чтобы Пасху можно было отпраздновать с близкими.
