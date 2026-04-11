Женщина разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи в духовке

11 апреля 2026, 20:11

В Румынии женщина разогналась до 176 км/ч из-за подгорающих куличей

В Румынии женщина разогналась почти до 180 км/ч из-за выпечки. Об этом сообщила полиция уезда Констанца в Facebook*.





Уточняется, что 35-летнюю женщину остановили на трассе ДН 38. Она объяснила превышение скорости до 176 км/ч тем, что у неё дома подгорают куличи.

«Счёт за «рецепт» скорости? 120-дневный перерыв в вождении (достаточно времени, чтобы узнать все секреты кондитерского дела, но с позиции пешехода), и счёт: более 1,8 тыс. леев ($415 долларов — прим. ред.)», — рассказали в отделении.