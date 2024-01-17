Пьяные петербуржцы упали с эскалатора в метро на пенсионерку и сломали ей руку

Javier Dall
В Санкт-Петербурге пенсионерка пострадала после падения на нее двух мужчин. Об этом информирует «Фонтанка».
По данным издания, инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». По предварительной информации, во время движения эскалатора на женщину упали двое пьяных мужчин. Она тоже упала и ударилась головой и спиной. Пенсионерку доставили в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали перелом правой лучевой кости. После всех медицинских манипуляций пострадавшую опустили.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшей ситуации. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
Ранее стало известно, что водитель, который выкинул пенсионерку из автобуса, получил 2,5 года колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак