Пьяный американец до крови укусил полицейского в аэропорту за попытку его разбудить

05 июля 2026, 04:47

Extra Bladet: Пьяный американец до крови покусал полицейского в аэропорту Копенгагена

Фото: iStock/ssuaphoto

В аэропорту Копенгагена задержали пьяного гражданина США, который укусил полицейского. Об этом сообщает датский портал Ekstra Bladet со ссылкой на спецпрокурора копенгагенской полиции Джека Хурупа.