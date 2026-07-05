Пьяный американец до крови укусил полицейского в аэропорту за попытку его разбудить
В аэропорту Копенгагена задержали пьяного гражданина США, который укусил полицейского. Об этом сообщает датский портал Ekstra Bladet со ссылкой на спецпрокурора копенгагенской полиции Джека Хурупа.
Согласно материалу, мужчина спал в одном из залов вылета в состоянии сильного опьянения. Двое полицейских разбудили его, чтобы проверить документы, но американец пришёл в ярость и вцепился зубами в предплечье одного из правоохранителей. Укус оказался настолько сильным, что после него остались две отчётливые отметины.
В субботу суд предъявил буйному гражданину США обвинение в насилии в отношении лица на государственной службе. На время следствия его заключили под стражу почти на две недели. Сам задержанный ничего не помнит о случившемся, но вину не отрицает.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ростове-на-Дону домашняя обезьяна напала на 10-летнюю девочку и искусала её. Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку. Планируется выяснить, соблюдала ли владелица обезьяны правила содержания дикого животного.
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