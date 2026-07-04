В Сочи проверят мужчину, который за ногу нёс младенца вниз головой по улице
Полиция Сочи начала проверку в отношении мужчины, который за ногу нёс младенца вниз головой на одной из улиц посёлка Красная Поляна. Об этом сообщили в канале ведомства на платформе MAX.
Отмечается, что весь инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина одной рукой везёт детскую коляску, а в другой держит за ножку маленького ребёнка, который раскачивается из стороны в сторону.
Правоохранители быстро установили личность нарушителя — им оказался 29-летний приезжий из Республики Коми. Мужчину доставили в отдел полиции, где он попытался объяснить свои действия желанием успокоить плачущего сына. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, по итогам которой действиям отца планируется дать правовую оценку.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нижегородской области во время урагана погибла пятилетняя девочка. Трагедия случилась в посёлке Арзамасского района, где мощный ветер снёс часть конструкций со строящегося здания на крышу соседнего деревянного дома. Подробнее читайте в нашем материале.
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