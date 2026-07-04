В Сочи проверят мужчину, который за ногу нёс младенца вниз головой по улице

04 июля 2026, 23:55

Полиция Сочи задержала и проверит мужчину, который за ногу нёс младенца вниз головой

Фото: iStock/alexkich

Полиция Сочи начала проверку в отношении мужчины, который за ногу нёс младенца вниз головой на одной из улиц посёлка Красная Поляна. Об этом сообщили в канале ведомства на платформе MAX.