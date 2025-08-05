Пьяный мигрант зарезал военнослужащую на Урале, спутав её со своей женой
Магомедрасул Алидаров, находясь в наркотическом опьянении, смертельно ранил старшего сержанта Ирину Артамонову в Нижней Туре, спутав её со своей сожительницей-блогершей.
1 августа в 07:30 утра 43-летняя военнослужащая Ирина Артамонова и её муж Виктор вышли из дома после санитарной обработки квартиры. На улице Ленина к ним подъехал на электросамокате Магомедрасул Алидаров. По словам дочери погибшей, он находился под веществами и начал оскорблять женщину, выкрикивая имя «Ирина» — так же зовут его сожительницу, местную блогершу Ирину Костылеву.
Когда Артамонова попыталась уточнить, точно ли он обращается к ней, Алидаров нанёс ей удар ножом в грудь, а её мужу — в плечо. Ирина скончалась на руках у супруга через несколько минут.
Покойная служила старшим сержантом в воинской части закрытого города Лесной (Свердловская область). Коллеги характеризуют её как неконфликтного и жизнерадостного человека. Нападавший задержан соседями на месте преступления. Суд арестовал его до 30 сентября по статьям 105 УК РФ (убийство) и 30/105 УК РФ (покушение на убийство).
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