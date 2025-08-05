Пьяный мигрант зарезал военнослужащую на Урале, спутав её со своей женой

05 августа 2025, 06:08

Фото: Istock/gorodenkoff

Магомедрасул Алидаров, находясь в наркотическом опьянении, смертельно ранил старшего сержанта Ирину Артамонову в Нижней Туре, спутав её со своей сожительницей-блогершей.