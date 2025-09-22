Пьяный мужчина откусил голову ядовитой змее и лег спать
В Индии пьяный мужчина откусил голову ядовитой змее, а затем лег спать. Об этом пишет газета Times of India.
Как выяснилось, на него напал черный крайт — одна из самых опасных змей семейства аспидов, яд которой обладает сильными нейротоксичными и миотоксичными свойствами.
Все произошло на прошлой неделе, когда изрядно выпивший житель деревни Чийяварам возвращался домой. Он схватил рептилию и откусил ей голову, затем принес останки в свой дом и отключился. Утром мужчине стало плохо из-за того, что токсины распространились в организме.
Родные быстро отвезли его в ближайшую больницу. Там пострадавшему оказали первую помощь. После этого его перевели в государственное медучреждение общего профиля в Тирупати. По словам медиков, их пациент все еще находится в критическом состоянии.
Читайте также: