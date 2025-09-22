В Турции прогремел взрыв: что известно

22 сентября 2025, 16:31

Взрыв прогремел на оптовом рынке в Анталье, есть пострадавшие

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв произошел в одном из павильонов на оптовом рынке в турецком городе Демре. Об этом сообщил в понедельник, 22 сентября, портал Antalya Hakkında.





В результате инцидента есть пострадавшие, однако их число, характер и степень тяжести трамп не уточняются. Предварительно известно, что россиян среди раненых нет. К месту уже едут сотрудники экстренных служб. Точные причины и обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.

«На оптовом рынке в районе Демре произошел взрыв. На место происшествия были направлены многочисленные спасательные бригады», — говорится в собщении.