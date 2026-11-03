Пьяный мужчина вооружился ружьем и устроил стрельбу в российском кафе
В Архангельской области задержали 55-летнего мужчину, устроившего стрельбу в кафе. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Инцидент произошел ночью 1 ноября в Котласе. Пьяный россиянин вступил в конфликт с посетителями заведения, в ходе которого один из них его ударил. Тогда злоумышленник ушел домой, взял ружье, вернулся к кафе и несколько раз выстрелил в 41-летнего оппонента. Последний получил дробовые ранения ног и живота.
Очевидцы обезоружили стрелка, а пострадавшего госпитализировали. Подозреваемый частично признал вину и заявил, что хотел лишь припугнуть обидчиков. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что в Апрелевке задержали мужчину, который угрожал пассажирам метро и попытался ударить одного из них отверткой.
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