Пьяный мужчина вооружился ружьем и устроил стрельбу в российском кафе

03 ноября 2026, 09:54

В Котласе задержали мужчину, ранившего посетителя кафе из ружья

Фото: iStock/IndiaUniform

В Архангельской области задержали 55-летнего мужчину, устроившего стрельбу в кафе. Об этом сообщают телеграм-каналы.